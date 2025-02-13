新光三越總經理吳昕陽：我們非常震驚傷痛 會負起應有責任

全台營收最高百貨台中新光三越，13日上午驚傳氣爆，總經理吳昕陽表示，「我們非常震驚傷痛」。吳昕陽在早上11點33分第一時間知道這件事，就已馬上趕往台中。

吳昕陽表示，「現在市政府、消防局、檢調單位正在鑑定原因及採取更多的安全指揮措施，新光三越會全力配合。我們目前最關切的是在傷痛裡救災、搜救、善後，照顧「人」是我們目前最重要的事。新光三越會盡全力，再悲痛，也會把人的善後列為第一優先，新光三越也一定會負起該有的責任」。

全台營收最高百貨台中新光三越，13日上午驚傳氣爆，現場爆炸威力驚人，導致玻璃、裝潢建材四散，讓周邊民眾驚慌不已。

據悉，台中新光三越上午事故發生在11、12樓美食區，爆炸威力驚人，不僅商場1樓大門玻璃全數震碎，甚至連幾公里外的建築物都能聽見巨響並感受到震動，現場一片狼藉。台中市消防局接獲通報後，立即派員趕赴現場，全力展開救援。

台中新光三越去年營收達258.3億元，年增0.1%，不僅多年穩居新光三越店王，更連續14年蟬聯全台百貨「店王」。台中大遠百去年營收209億元、年減2.3%，僅次於台中新光三越、台北101購物中心，為台中百貨「店后」，全台排名第三。