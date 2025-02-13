台中新光三越氣爆「史上最嚴重」 32年前富王百貨氣爆宛如地震

台中市新光三越今上午11點發生疑似氣爆意外，新光三越25年前剛開幕時也發生過氣爆，造成3名女員工受傷。而1993年3月31日桃園市第一商業廣場大樓也發生天然氣爆炸，連建築物外圍的招牌也都被掀掉，附近來來百貨桃園店大門也因爆炸受損。同年6月台中富王百貨大樓地下室興農生鮮超市包裝場也發生天然瓦斯外漏爆炸。

台中市消防局表示，今氣爆現場建築物為新光三越百貨疑似12樓裝潢拆除施工導致氣爆，經統計事故目前已造成4人死亡、20人輕重傷送醫，其中還有澳門籍1家7口來台遊玩逛街遇到意外；事故現場受損嚴重，確切死傷人數仍須經完成現場清理才能確認。

台灣過去曾發生數起百貨氣爆意外，1993年3月31日桃園市第一商業廣場大樓發生天然氣爆炸，該大樓共有十二層樓並分為A、B兩棟，爆炸點在B棟二樓一間已歇業的正合樓中式餐廳，自地下二樓到地上六樓都受到爆炸影響，除了玻璃被震碎，電梯、鐵捲門及天花板也被嚴重破壞，連建築物外圍的招牌也都被掀掉，附近來來百貨桃園店大門也因爆炸受損。

同年6月27日台中市文心路富王百貨大樓地下室的興農生鮮超市包裝場發生天然瓦斯外漏爆炸，除將包裝場炸毀，整棟四層大樓的多處玻璃被炸碎，爆炸發生瞬間富王大樓劇裂搖晃，猶如地震一般，滿地玻璃碎片，至少20人受到輕重傷，其中13人因傷重送醫急救。

事後調查，富王百貨美食廣場事發前3天施工時，推土機將天然氣瓦斯管弄斷，天然氣公司技工接到通知前往百貨將一樓瓦斯管接頭斷裂處用膠布包住，見未漏氣即離去，結果數小時後就發生爆炸。檢警認為技工修護時未注意通往地下室的管線是否也斷裂，致通往地下室的斷裂管線漏出天然氣後引爆。