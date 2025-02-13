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史上最嚴重工安意外...台中新光三越氣爆 總經理吳昕陽回應了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台中新光三越百貨今天發生氣爆意外，新光三越總經理吳昕陽下午到現場。記者陳敬丰／攝影
台中新光三越百貨今天發生氣爆意外，新光三越總經理吳昕陽下午到現場。記者陳敬丰／攝影

百貨龍頭新光三越台中中港店今日近午發生氣爆意外，造成多人死傷，也是百貨史上最嚴重的工安意外。新光三越總經理吳昕陽表示，現在最重要的事情是要針對傷者進行第一個階段的撫卹，新光三越身為重要的消費場域，會盡全力就該負責的部分負所有責任。

在意外發生後，吳昕陽立即與執行副總吳昕昌與主管前往現場。吳昕陽表示，新光三越也有同仁受傷，後續會在對外說明。

新光三越中港店主打精品、但業態齊全、營業面積大，14年來蟬聯百貨店王，業績一直獨秀，更是首家單店業績破200億元的商場，即使去年百貨業景氣不佳，仍創下高達258億元的史上最高業績，遙遙領先排名第二的台北101的237億元。

新光三越表示，現在市政府、消防局、檢調單位正在鑑定原因及採取更多的安全指揮措施，新光三越會全力配合，目前最關切的是在傷痛裡救災、搜救、善後，照顧「人」是我們目前最重要的事，新光三越會盡全力，再悲痛，也會把人的善後列為第一優先，新光三越也一定會負起該有的責任。

台中市 新光三越氣爆

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