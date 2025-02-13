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台中新光三越氣爆傷患累計28人 衛福部：3人OHCA、4人出院

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台中新光三越百貨今發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨今發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍。記者黃仲裕／攝影

台中市新光三越百貨在今早11時許，傳出11樓施工時因不明原因坍塌，是否為氣爆或其他原因待查，衛福部公布，截至下午三時，傷患累積28人，相關傷者分別留觀16名、一般病房4名，加護病房1名，OHCA3名、出院4名，收治於1縣市，6間醫院，持續監控中。

針對台中市新光三越百貨氣爆事件，衛福部已聯繫台中市衛生局，並啟動大量傷患機制，通知急救責任醫院啟動應變機制，必要時啟動轉診機制。衛福部醫事司長劉越萍表示，目前評估台中醫療量能足夠，但也請急救責任醫院準備，。

截至下午三點統計，目前傷患統計28人，分送以下醫院：

•林新醫院11位（留觀10、出院1）

•中榮2名（OHCA1名、留觀1名）

•中澄6名（OHCA1名、一般病房4名、出院1名）

•中國附醫6名（留觀4、加護病房1名、出院1名）

•中山1名（OHCA）

•童醫院2名（留觀1、出院1名）

相關傷者分別留觀16名、一般病房4名，加護病房1名，OHCA3名、出院4名，收治於1縣市，6間醫院，持續監控。

衛福部次長林靜儀稍早表示，衛福部已經聯繫台中市衛生局，並且啟動大量傷患機制，並通知急救責任醫院啟動應變機制，必要時啟動轉診機制。

林靜儀指出，已經聯繫衛福部中區緊急醫療應變中心REMOC，必要時啟動轉診機制，衛福部會盡力協助台中醫療體系救助災民。她也呼籲民眾不要在現場圍觀。

台中新光三越今疑氣爆，截至下午3點，傷患統計28人。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越今疑氣爆，截至下午3點，傷患統計28人。記者黃仲裕／攝影

台中市 新光三越氣爆 衛福部

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