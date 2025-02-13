直播台中新光三越氣爆挨批 廖偉翔澄清：警消到場後就離開

台中新光三越今上午發生氣爆事件，救災持續進行中，傷亡尚在統計。立法院副院長江啟臣下午受訪表示，現在最重要的是救災，請避免前往該區域。

江啟臣說，關於新光三越百貨氣爆事件，的確造成不少傷亡。據他目前了解，正在全力救援中，已有些死傷數字出現，還在變化，也還在統計中，整個事件必須等到事後調查。現在最重要的是搶救、救援跟救災，請避免前往該區域，若要經過也必須遵守附近交通管制，避免造成救援上的困擾。

江啟臣強調，此時此刻，希望能夠全力搶救，希望救災人員確保自身安全，整個事件後續還是要請相關單位做清楚調查，到時再跟大家報告。

關於國民黨立委廖偉翔在氣爆現場直播遭批，江啟臣表示，他不是很清楚廖偉翔當時的狀況，他呼籲此時此刻避免前往，除了救災人員以外，其他人員就不要再往該區域靠近，能夠繞道就不要經過，相信這會讓救援工作比較順利。

廖偉翔則澄清，他在爆炸第一時間就在旁邊，擔心很多民眾不曉得，希望善盡通報責任，在臉書上發文示警，避免民眾行經相關路段遭遇危險。現場爆炸後，仍持續有不少掉落物落下，在現場希望協助義交義警進行初步交通管制，在救災警消人員到場後就先行離開，避免妨礙救災，希望以團結救災為首要之務，願傷者早日康復，逝者安息。