快訊

亞洲最富有家族出爐！台灣「這家族」入榜 身家約309億美元

陳怡君涉嫌詐領助理費案 辦公室「饅頭主任」遭收押禁見

屎上最幸運？台中新光三越氣爆 他解放途中馬桶炸開「滿褲子大便」

直播台中新光三越氣爆挨批 廖偉翔澄清：警消到場後就離開

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台中新光三越百貨今天中午發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨今天中午發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍。記者黃仲裕／攝影

台中新光三越今上午發生氣爆事件，救災持續進行中，傷亡尚在統計。立法院副院長江啟臣下午受訪表示，現在最重要的是救災，請避免前往該區域。

江啟臣說，關於新光三越百貨氣爆事件，的確造成不少傷亡。據他目前了解，正在全力救援中，已有些死傷數字出現，還在變化，也還在統計中，整個事件必須等到事後調查。現在最重要的是搶救、救援跟救災，請避免前往該區域，若要經過也必須遵守附近交通管制，避免造成救援上的困擾。

江啟臣強調，此時此刻，希望能夠全力搶救，希望救災人員確保自身安全，整個事件後續還是要請相關單位做清楚調查，到時再跟大家報告。

關於國民黨立委廖偉翔在氣爆現場直播遭批，江啟臣表示，他不是很清楚廖偉翔當時的狀況，他呼籲此時此刻避免前往，除了救災人員以外，其他人員就不要再往該區域靠近，能夠繞道就不要經過，相信這會讓救援工作比較順利。

廖偉翔則澄清，他在爆炸第一時間就在旁邊，擔心很多民眾不曉得，希望善盡通報責任，在臉書上發文示警，避免民眾行經相關路段遭遇危險。現場爆炸後，仍持續有不少掉落物落下，在現場希望協助義交義警進行初步交通管制，在救災警消人員到場後就先行離開，避免妨礙救災，希望以團結救災為首要之務，願傷者早日康復，逝者安息。

台中市 廖偉翔 新光三越氣爆 江啟臣

延伸閱讀

台中新光三越驚傳爆炸…鋼筋水泥散落馬路 廖偉翔籲避開附近路口

全台罷免潮！台中6藍委「全罷」 應援金門罷免陳玉珍

影／台中東勢新丁粄節登場 江啟臣楊瓊瓔何欣純同台力挺

韓國瑜當面籲停止大罷免 賴清德：菩薩畏因、眾生畏果

相關新聞

史上最嚴重工安意外...台中新光三越氣爆 總經理吳昕陽回應了

百貨龍頭新光三越台中中港店今日近午發生氣爆意外，造成多人死傷，也是百貨史上最嚴重的工安意外。新光三越總經理吳昕陽表示，現...

台中新光三越氣爆「史上最嚴重」 32年前富王百貨氣爆宛如地震

台中市新光三越今上午11點發生疑似氣爆意外，新光三越25年前剛開幕時也發生過氣爆，造成3名女員工受傷。而1993年3月3...

台中新光三越氣爆重大死傷 總經理趕至現場曝「非常震驚和悲傷」

台中新光三越百貨今天發生氣爆意外，新光三越總經理吳昕陽下午到現場說，非常震驚和悲傷發生此事，他獲知消息立即趕到現場，現在...

屎上最幸運？台中新光三越氣爆 他解放途中馬桶炸開「滿褲子大便」

台中新光三越百貨今（13）日上午發生嚴重氣爆，截至下午3時已釀4死、20人輕重傷，搜救人員形容爆炸現場「慘不忍睹」，滿地都是尖銳物。一名網友分享自己朋友...

台中新光三越累計4死 氣爆前「有人聞到瓦斯味」？消防局說話了

台中新光三越發生氣爆意外，消防局統計目前4死、26傷，疏散200多人。有民眾表示，在百貨公司「有聞到瓦斯味」但現場繼續施...

新光三越爆炸案4死慘劇 中市勞檢處「勒令停工」查疏失

新光三越今發生疑因改裝工程引發氣爆案，截至目前造成4死26慯慘劇。台中市勞動檢查處長邱怡川說，雖然改裝工程已因爆炸停工，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。