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屎上最幸運？台中新光三越氣爆 他解放途中馬桶炸開「滿褲子大便」

聯合新聞網／ 綜合報導
台中新光三越發生驚人氣爆意外，一名網友分享事故當下自己朋友正在百貨公司內，不幸因馬桶炸開導致「滿褲子大便」。示意圖／ingimage
台中新光三越發生驚人氣爆意外，一名網友分享事故當下自己朋友正在百貨公司內，不幸因馬桶炸開導致「滿褲子大便」。示意圖／ingimage

台中新光三越百貨今（13）日上午發生嚴重氣爆，截至下午3時已釀4死、20人輕重傷，搜救人員形容爆炸現場「慘不忍睹」，滿地都是尖銳物。一名網友分享自己朋友在氣爆當下身處百貨公司內，雖然沒有因氣爆受到皮肉傷，但他當時正在廁所解放，不幸因馬桶炸開「滿褲子大便」，奇妙經歷讓鄉民直呼「屎而復生」。

一名網友在Threads分享朋友經歷台中新光三越氣爆事故的對話截圖，只見原PO友人提到除了螢幕因為氣爆威力震碎，希望百貨公司能賠償之外，對方還坦言「褲子都是大便」。

正當原PO仍在試圖理解狀況時，這名朋友接著表示在氣爆前正準備舒服解放，想不到褲子脫一半卻因為氣爆威力導致馬桶炸開，甚至噴濺到身上的大便還不是自己拉的，讓他哀嘆「我是什麼被綜藝之神眷顧的人嗎？」

除了對話截圖，原PO還加碼附上一張朋友「戰損褲子照」，只見原本應是白皙的褲子，卻因為事故導致沾染許多咖啡色塊。

氣爆劫後餘生貼文曝光後，許多鄉民對於原PO朋友經歷紛紛感嘆，「你朋友真的命好大，幸好馬桶瓷片沒有割到他大腿動脈」、「不只是沒有被割到大腿動脈而已，只要一個小碎片打到蛋蛋就絕育+不舉一輩子了，或者打到菊花就一輩子靠人工肛門過活」、「屎上最幸運」、「屎而復生」、「這真的是屎無前例的經驗」。

Threads 大便 新光三越氣爆 爆炸 馬桶

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