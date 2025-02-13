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台中新光三越氣爆現場滿目瘡痍 張善政：隨時配合支援

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台中新光三越今早發生氣爆，桃園市長張善政表示，已與台中聯繫表達關切與協助之意，隨時可配合支援。本報資料照片
台中新光三越今早發生氣爆，桃園市長張善政表示，已與台中聯繫表達關切與協助之意，隨時可配合支援。本報資料照片

台中新光三越今早11時33分發生氣爆，現場滿目瘡痍，傳出最新傷亡人數為4死20傷。桃園市長張善政表示，已與台中聯繫表達關切與協助之意，隨時可配合支援，也指示消防局、勞動局、經發局、建管處等相關單位，針對優先稽查場域辦理聯合稽查。

新光三越百貨台中中港店今上午發生氣爆意外，據了解，該建築11、12層正在改建，疑似11層氣爆，台中警消仍在搶救。台中市長盧秀燕原定明晚將到桃園參訪台灣燈會，氣爆事件發生後，稍早已取消該行程。

桃市府表示，稍早張善政已指示消防局、勞動局、經發局、建管處等相關單位辦理聯合稽查，除啟動盤點需優先稽查場域，跨單位小組也隨即前往現場稽查，下午並前往也有施工狀態的ATT與統領百貨，確保相關施工符合公安規範，另桃市府的消防與衛生單位，已與台中聯繫表達關切與協助之意，隨時可配合支援。

台中新光三越百貨發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，殘破建材和磚塊堆中有多人死傷。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，殘破建材和磚塊堆中有多人死傷。記者黃仲裕／攝影

台中市 新光三越氣爆

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