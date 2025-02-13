台中新光三越氣爆現場滿目瘡痍 張善政：隨時配合支援

台中新光三越今早11時33分發生氣爆，現場滿目瘡痍，傳出最新傷亡人數為4死20傷。桃園市長張善政表示，已與台中聯繫表達關切與協助之意，隨時可配合支援，也指示消防局、勞動局、經發局、建管處等相關單位，針對優先稽查場域辦理聯合稽查。

新光三越百貨台中中港店今上午發生氣爆意外，據了解，該建築11、12層正在改建，疑似11層氣爆，台中警消仍在搶救。台中市長盧秀燕原定明晚將到桃園參訪台灣燈會，氣爆事件發生後，稍早已取消該行程。