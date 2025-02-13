台中新光氣爆4死20傷 中檢6名檢察官現場蒐證

台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，至目前已造成4人死亡、20人輕重傷，消防初步認定12樓裝潢拆除施工釀氣爆；台中地檢署出動多名檢察官，下午已趕赴現場蒐證，其中1名死者當場遭炸飛，檢方直接現地相驗遺體。

台中地檢表示，檢察長張介欽指派主任檢察官鄭葆琳，及5名檢察官組成專案小組，今下午由檢察官李承諺、檢察事務官吳秋濃赴事故現場了解，並會同警察、消防單位，以蒐證調查保全證據，並釐清氣爆事故發生原因及責任歸屬。

中檢說，經統計本案事故目前已造成4人死亡、20 人輕重傷送醫，事故現場受損嚴重，確切死傷人數仍須經完成現場清理才能確認。

檢方表示，該重大不幸事件，犯罪被害人保護協會台中分會也啟動關懷機制，關懷事故被害者家屬，隨時提供必要協助。

檢方也持續關注，並和台中第六分局警方密切聯繫，即時辦理遺體相驗。