快訊

川普熱線普丁，國際擔憂烏克蘭將被出賣？

經典賽／G2打線出爐！陳傑憲感冒休兵 劉基鴻四棒

台中新光三越氣爆釀死傷 高市府：願提供協助

中央社／ 高雄13日電

新光三越台中中港店今天發生氣爆，釀成傷亡。高雄市政府表示，第一時間已請消防局聯繫台中市府，表達願意提供協助與支援。

高雄市政府今天下午發布訊息表示，關於台中新光三越百貨公司氣爆事故，高雄市政府第一時間已請消防局聯繫台中市府，表達願意提供協助與支援。

民進黨高雄市立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺等人今天也在臉書（Facebook）發文表達慰問及祈求平安。

邱議瑩、賴瑞隆並表示，已聯繫高雄市政府，請消防局啟動針對百貨、大賣場等進行檢查，確保安全。

林岱樺則表示，已向衛福部、內政部消防署建議，調度醫療及救援人力，第一時間搶救。建議縣市政府就商場百貨公司全面安檢，防止類似意外再度發生。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

陳建仁、蘇貞昌力挺 賴瑞隆新書發表會多名大咖現身

不排除整合出線！綠營高雄市長初選5搶1 邱議瑩談PK林岱樺進度

陳菊二度中風住院月餘 子弟兵賴瑞隆透露「差不多要出院了」

影／陳其邁稱許智傑少吃洋蔥皮膚黑 「林岱樺、柯志恩有在吃」

相關新聞

史上最嚴重工安意外...台中新光三越氣爆 總經理吳昕陽回應了

百貨龍頭新光三越台中中港店今日近午發生氣爆意外，造成多人死傷，也是百貨史上最嚴重的工安意外。新光三越總經理吳昕陽表示，現...

台中新光三越氣爆「史上最嚴重」 32年前富王百貨氣爆宛如地震

台中市新光三越今上午11點發生疑似氣爆意外，新光三越25年前剛開幕時也發生過氣爆，造成3名女員工受傷。而1993年3月3...

台中新光三越氣爆重大死傷 總經理趕至現場曝「非常震驚和悲傷」

台中新光三越百貨今天發生氣爆意外，新光三越總經理吳昕陽下午到現場說，非常震驚和悲傷發生此事，他獲知消息立即趕到現場，現在...

屎上最幸運？台中新光三越氣爆 他解放途中馬桶炸開「滿褲子大便」

台中新光三越百貨今（13）日上午發生嚴重氣爆，截至下午3時已釀4死、20人輕重傷，搜救人員形容爆炸現場「慘不忍睹」，滿地都是尖銳物。一名網友分享自己朋友...

台中新光三越累計4死 氣爆前「有人聞到瓦斯味」？消防局說話了

台中新光三越發生氣爆意外，消防局統計目前4死、26傷，疏散200多人。有民眾表示，在百貨公司「有聞到瓦斯味」但現場繼續施...

新光三越爆炸案4死慘劇 中市勞檢處「勒令停工」查疏失

新光三越今發生疑因改裝工程引發氣爆案，截至目前造成4死26慯慘劇。台中市勞動檢查處長邱怡川說，雖然改裝工程已因爆炸停工，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。