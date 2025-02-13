台中新光三越氣爆釀死傷 高市府：願提供協助
新光三越台中中港店今天發生氣爆，釀成傷亡。高雄市政府表示，第一時間已請消防局聯繫台中市府，表達願意提供協助與支援。
高雄市政府今天下午發布訊息表示，關於台中新光三越百貨公司氣爆事故，高雄市政府第一時間已請消防局聯繫台中市府，表達願意提供協助與支援。
民進黨高雄市立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺等人今天也在臉書（Facebook）發文表達慰問及祈求平安。
邱議瑩、賴瑞隆並表示，已聯繫高雄市政府，請消防局啟動針對百貨、大賣場等進行檢查，確保安全。
林岱樺則表示，已向衛福部、內政部消防署建議，調度醫療及救援人力，第一時間搶救。建議縣市政府就商場百貨公司全面安檢，防止類似意外再度發生。
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