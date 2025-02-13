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台中新光三越瓦斯氣爆 住保會：事故釐清要先查管道圖

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台中新光三越今疑氣爆，目前已釀多人死傷。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越今疑氣爆，目前已釀多人死傷。記者黃仲裕／攝影

台中新光三越美食街今發生疑瓦斯氣爆，導致多人傷亡，住保會顧問吳翃毅表示，通常店家若為節省裝修開銷，只會和瓦斯公司申請表前（瓦斯表之前），表後瓦斯管再由裝修公司進行二次施工節省費用，導致若干年後再裝修，管道圖現況極可能與圖面現況不同，恐演變瞎子摸象施工須相當小心。

住保會顧問吳翃毅表示，根據建築技術規則建築設備編第79條有關消防法規，天然氣管線不可埋入結構體只能配明管方便檢修，避免以後漏氣無法檢測。而美食街煮食餐點，採用天然瓦斯，在施工配管時需由瓦斯公司進行繪圖及施工。

這筆瓦斯拉管的費用，因天然氣是特許行業裝修公司賺不到，只能委託瓦斯公司，但實務上店家為節省裝修開銷，只會和瓦斯公司申請表前，表後再由裝修公司進行二工節省費用。

而瓦斯公司劃設的管道圖和施工的瓦斯管線，經過裝修公司二工後，現況和管道圖難以吻合，若干年後再裝修，承攬的裝修公司有裝修商業空間經驗會先調管道圖，但極可能圖面和現況不同，導致瞎子摸象情況，只能要求工班小心。

吳翃毅表示，建築法規並沒有規定要有管道圖，承攬商業空間裝修業者經驗分享，承攬商業空間改裝若沒圖的情況，常見木工打釘釘到冷媒管線，造成冷媒外洩。要是釘到瓦斯管線，裝修現場又同時多工種進行工程時，令人遺憾意外就可能發生。

台中新光三越美食街發生疑裝修意外，造成人員傷亡，事故釐清責任要從瓦斯管線的管道圖查起，若是二工，承攬的裝修公司跑不掉，當然百貨公司是所有權人，也應負起連帶責任。

台中市 新光三越氣爆

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