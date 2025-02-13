台中新光三越裝修釀禍？專家分析裝修現場爆炸常見原因

台中新光三越今早疑似發生瓦斯氣爆意外，百貨11樓、12樓美食區玻璃窗全被震碎，消防局初步調查，疑是12樓拆卸裝潢釀禍。專家表示一般裝潢會爆炸的原因多在於切割時引起火星，空間揮發性氣體濃度又達引爆點，但拆除較不容易引發爆炸，尤其不會有揮發性氣體，恐是現場有東西漏氣。

台中新光三越疑似裝潢拆卸時發生瓦斯氣爆意外，中原大學設計學院副院長、室內設計學系專任教授陳歷渝表示，一般來說，若是裝修發生氣爆，可能是在做鐵工、水電的切割時引起火星，例如瓦斯改管。再加上百貨業往往工期短，現場有不同工種施工，如漆油漆、做塗裝時，揮發性氣體瀰漫到整個空間中，濃度達到引爆點，就有可能引發爆炸，這也是為何平時宣導刷油漆之前要開窗戶、開電風扇。

不過，現場疑似是在進行裝潢拆除，陳歷渝指出，既然會爆炸，就代表有引爆的來源，若是拆除工程，雖然有火星，但不太會有容易引發爆炸的揮發性氣體，恐怕是現場有東西漏氣，否則一般木作的材料不太可能爆炸。