快訊

有望合作鴻海？日產、本田決議結束合併談判 破裂關鍵因素曝光

台中新光三越氣爆…聞到瓦斯味怎辦？4步驟應變、不幸爆炸1動作自保

高雄殺人分屍案打撈37屍塊…35塊屍塊都是她 連肚臍也被切

台中新光三越裝修釀禍？專家分析裝修現場爆炸常見原因

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台中新光三越百貨昨天發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，殘破建材和磚塊堆中有3人倒地無意識。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨昨天發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，殘破建材和磚塊堆中有3人倒地無意識。記者黃仲裕／攝影

台中新光三越今早疑似發生瓦斯氣爆意外，百貨11樓、12樓美食區玻璃窗全被震碎，消防局初步調查，疑是12樓拆卸裝潢釀禍。專家表示一般裝潢會爆炸的原因多在於切割時引起火星，空間揮發性氣體濃度又達引爆點，但拆除較不容易引發爆炸，尤其不會有揮發性氣體，恐是現場有東西漏氣。

台中新光三越疑似裝潢拆卸時發生瓦斯氣爆意外，中原大學設計學院副院長、室內設計學系專任教授陳歷渝表示，一般來說，若是裝修發生氣爆，可能是在做鐵工、水電的切割時引起火星，例如瓦斯改管。再加上百貨業往往工期短，現場有不同工種施工，如漆油漆、做塗裝時，揮發性氣體瀰漫到整個空間中，濃度達到引爆點，就有可能引發爆炸，這也是為何平時宣導刷油漆之前要開窗戶、開電風扇。

不過，現場疑似是在進行裝潢拆除，陳歷渝指出，既然會爆炸，就代表有引爆的來源，若是拆除工程，雖然有火星，但不太會有容易引發爆炸的揮發性氣體，恐怕是現場有東西漏氣，否則一般木作的材料不太可能爆炸。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

不斷更新／台中新光三越疑氣爆坍塌 4死20傷 消防局啟動重大傷亡機制

台中新光三越氣爆！阿緯曝餐廳「原本也在招商名單中」　看畫面震驚：太可怕

台中新光三越氣爆 澳門一家7口來台旅遊遭爆裂物砸中2死1重傷

台中新光三越氣爆釀傷亡 蔣萬安、盧秀燕取消台灣燈會行

相關新聞

新光三越氣爆一人救回...目前4死20傷 檢方路邊相驗令人鼻酸

台中新光三越今天上午11時30許，12樓美食街疑發生氣爆，副市長鄭照新說，經過消防局與衛生局互相確認，到下午2時左右共4...

中市新光三越氣爆…盧秀燕：已6人OHCA 另傳4人炸出傷亡慘重

台中新光三越11時30分左右發生氣爆，市長盧秀燕說：「當時在辦公室，感覺有震動」，隨即消防局回報，指新光三越疑氣爆，初步已知6人OHCA、8人送醫，傷亡非常嚴重，她立即指示以救災為主，並進入二級災害應變，加強戒備。

台中新光三越氣爆 澳門一家7口來台旅遊遭爆裂物砸中2死1重傷

新光三越今發生氣爆案，台中市長盧秀燕下午前往中港澄清醫院探視傷者，她說，除了市府會對傷者照顧，也希望新光三越負起賠償等該...

台中新光三越裝修釀禍？專家分析裝修現場爆炸常見原因

台中新光三越今早疑似發生瓦斯氣爆意外，百貨11樓、12樓美食區玻璃窗全被震碎，消防局初步調查，疑是12樓拆卸裝潢釀禍。專...

台中新光三越氣爆原因 消防局初判：疑12樓拆卸裝潢釀重大傷亡

台中新光三越在今早11時許疑發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變，台中市消防局截至中午統計，此案目前12人傷亡，已...

影／台中新光三越施工氣爆嚴重5死 檢帶隊到場勘驗...現場曝

台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，現場傳出有人自12樓美食街被炸飛掉落1樓，造成多人死傷重大事故，消防初步認定12樓裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。