快訊

有望合作鴻海？日產、本田決議結束合併談判 破裂關鍵因素曝光

台中新光三越氣爆…聞到瓦斯味怎辦？4步驟應變、不幸爆炸1動作自保

高雄殺人分屍案打撈37屍塊…35塊屍塊都是她 連肚臍也被切

新光三越氣爆一人救回...目前4死20傷 檢方路邊相驗令人鼻酸

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中檢方趕到新光三越，在路邊相驗遺體，旁人神情沈重，看得鼻酸。記者陳敬丰／攝影
台中檢方趕到新光三越，在路邊相驗遺體，旁人神情沈重，看得鼻酸。記者陳敬丰／攝影

台中新光三越今天上午11時30許，12樓美食街疑發生氣爆，副市長鄭照新說，經過消防局與衛生局互相確認，到下午2時左右共4死、至少20傷。檢察官趕到現場，緊急在路邊相驗遺體，讓旁人看得鼻酸。。

全國龍頭百貨公司台中新光三越驚傳氣爆，副市長鄭照新說，經統計事故截至目前已造成4 人死亡、20人輕重傷送醫治療。

搜救截至目前，本來有一位小孩一開始初判是OHCA，後來有救回來。

台中地檢署多位檢察官趕到現場調查，並在路邊相驗遺體，讓旁人看得鼻酸。

鄭照新說目前結構與土木技師也已到現場勘驗，確認結構是否安全。這是一起重大意外事故，一定會全力搶救，也用最嚴謹標準來判定，若施工單位沒有先進行通報，市府後續會依法進行相關處置。

消防局表示，事故現場受損嚴重，確切死傷人數仍須經完成現場清理，檢視後才能確認，整體傷亡人數還在統計中。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

台中新光三越氣爆 搜救人員曝「慘不忍睹」滿地尖銳物

台中新光三越氣爆 20歲女提10萬奢侈品全丟、踩高跟鞋衝下樓

不斷更新／台中新光三越疑氣爆坍塌 4死20傷 消防局啟動重大傷亡機制

台中新光三越氣爆！阿緯曝餐廳「原本也在招商名單中」　看畫面震驚：太可怕

相關新聞

新光三越氣爆一人救回...目前4死20傷 檢方路邊相驗令人鼻酸

台中新光三越今天上午11時30許，12樓美食街疑發生氣爆，副市長鄭照新說，經過消防局與衛生局互相確認，到下午2時左右共4...

中市新光三越氣爆…盧秀燕：已6人OHCA 另傳4人炸出傷亡慘重

台中新光三越11時30分左右發生氣爆，市長盧秀燕說：「當時在辦公室，感覺有震動」，隨即消防局回報，指新光三越疑氣爆，初步已知6人OHCA、8人送醫，傷亡非常嚴重，她立即指示以救災為主，並進入二級災害應變，加強戒備。

台中新光三越氣爆 澳門一家7口來台旅遊遭爆裂物砸中2死1重傷

新光三越今發生氣爆案，台中市長盧秀燕下午前往中港澄清醫院探視傷者，她說，除了市府會對傷者照顧，也希望新光三越負起賠償等該...

台中新光三越裝修釀禍？專家分析裝修現場爆炸常見原因

台中新光三越今早疑似發生瓦斯氣爆意外，百貨11樓、12樓美食區玻璃窗全被震碎，消防局初步調查，疑是12樓拆卸裝潢釀禍。專...

台中新光三越氣爆原因 消防局初判：疑12樓拆卸裝潢釀重大傷亡

台中新光三越在今早11時許疑發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變，台中市消防局截至中午統計，此案目前12人傷亡，已...

影／台中新光三越施工氣爆嚴重5死 檢帶隊到場勘驗...現場曝

台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，現場傳出有人自12樓美食街被炸飛掉落1樓，造成多人死傷重大事故，消防初步認定12樓裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。