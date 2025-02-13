新光三越氣爆一人救回...目前4死20傷 檢方路邊相驗令人鼻酸
台中新光三越今天上午11時30許，12樓美食街疑發生氣爆，副市長鄭照新說，經過消防局與衛生局互相確認，到下午2時左右共4死、至少20傷。檢察官趕到現場，緊急在路邊相驗遺體，讓旁人看得鼻酸。。
全國龍頭百貨公司台中新光三越驚傳氣爆，副市長鄭照新說，經統計事故截至目前已造成4 人死亡、20人輕重傷送醫治療。
搜救截至目前，本來有一位小孩一開始初判是OHCA，後來有救回來。
台中地檢署多位檢察官趕到現場調查，並在路邊相驗遺體，讓旁人看得鼻酸。
鄭照新說目前結構與土木技師也已到現場勘驗，確認結構是否安全。這是一起重大意外事故，一定會全力搶救，也用最嚴謹標準來判定，若施工單位沒有先進行通報，市府後續會依法進行相關處置。
消防局表示，事故現場受損嚴重，確切死傷人數仍須經完成現場清理，檢視後才能確認，整體傷亡人數還在統計中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言