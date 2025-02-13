新光三越氣爆一人救回...目前4死20傷 檢方路邊相驗令人鼻酸

台中新光三越今天上午11時30許，12樓美食街疑發生氣爆，副市長鄭照新說，經過消防局與衛生局互相確認，到下午2時左右共4死、至少20傷。檢察官趕到現場，緊急在路邊相驗遺體，讓旁人看得鼻酸。。

全國龍頭百貨公司台中新光三越驚傳氣爆，副市長鄭照新說，經統計事故截至目前已造成4 人死亡、20人輕重傷送醫治療。

搜救截至目前，本來有一位小孩一開始初判是OHCA，後來有救回來。

台中地檢署多位檢察官趕到現場調查，並在路邊相驗遺體，讓旁人看得鼻酸。

鄭照新說目前結構與土木技師也已到現場勘驗，確認結構是否安全。這是一起重大意外事故，一定會全力搶救，也用最嚴謹標準來判定，若施工單位沒有先進行通報，市府後續會依法進行相關處置。

消防局表示，事故現場受損嚴重，確切死傷人數仍須經完成現場清理，檢視後才能確認，整體傷亡人數還在統計中。