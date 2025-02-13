台中新光三越氣爆 20歲女提10萬奢侈品全丟、踩高跟鞋衝下樓

台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，造成多人死傷重大事故，消防初步認定12樓裝潢拆除施工釀氣爆；20歲洪姓女子餘悸猶存說，當時在逛街手上提著10幾萬商品，當機立斷全丟掉，腳踩高跟鞋從逃生梯衝下樓，至今仍餘悸猶存。

洪女表示，今天到新光逛街購物、領貨，先是到DIOR、CHANEL等櫃位取了之前訂的近10萬元商品，包括12支口紅、眼影等彩妝，還有保養品等物，但搭手扶梯上去就一直聞到一股怪味，像是很重的瓦斯味。

當時在7樓發生爆炸，聲音震耳欲聾，覺得耳膜都快破了，當機立斷把手上大包小包價值10萬元商品全部丟棄，也不顧腳踩高跟鞋，直接朝一旁的逃生梯狂奔，邊跑邊跳直衝1樓，回憶起來大約才花20幾秒就下樓，手腳都一直抖，心有餘悸。

洪女也說，她覺得錢再賺就有了，沒必要為手上商品冒險，命比較重要，真的沒想到常常來逛的新光會突然氣爆，她目睹電梯被炸歪，甚至從逃生梯窗外看到被炸落的磚瓦，更有人彈飛掉落，自己被嚇到不知該如何是好。

洪女說，手上買的10幾萬奢侈品丟掉雖然很心痛，但比起其他傷亡民眾，自己能活下來真的很幸運。