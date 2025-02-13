快訊

有望合作鴻海？日產、本田決議結束合併談判 破裂關鍵因素曝光

台中新光三越氣爆…聞到瓦斯味怎辦？4步驟應變、不幸爆炸1動作自保

高雄殺人分屍案打撈37屍塊…35塊屍塊都是她 連肚臍也被切

台中新光三越氣爆 澳門一家7口來台旅遊遭爆裂物砸中2死1重傷

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕到中港澄清醫院探視傷者並說明案情。記者黃寅/攝影
台中市長盧秀燕到中港澄清醫院探視傷者並說明案情。記者黃寅/攝影

新光三越今發生氣爆案，台中市長盧秀燕下午前往中港澄清醫院探視傷者，她說，除了市府會對傷者照顧，也希望新光三越負起賠償等該有的責任。醫院副院長蔡哲宏說，傷亡者中有澳門1家7口來台旅遊，其中，一位老先生遭爆裂物砸中當場死亡未送醫，另一位阿嬤到院前已沒生命跡象，後來也沒救回來。

另外就是一位2歲兒童，由媽媽坐計程車直接帶到醫院急診，到醫院後插管，目前有嚴重頭部外傷跟肺部挫傷，已轉院到中國醫藥大學附設醫院。此外，還有一位叔叔是臉部擦傷。

院方表示，他們一家7口從新光三越出來後，要到大遠百的途中，遭遇到樓上掉下來的爆炸物砸到臉部和頭部。

此外，傷者中還有爆炸現場32歲的周先生因為施工中引發火花爆炸，臉部有撕裂傷，已送加護病房，避免肺部灼傷。還有一位在1樓施工68歲盧男被重物砸到頭，有輕微腦震盪，胸椎有骨折。另一位10樓女員工有輕度嗆傷，及一位遊客13搭電梯，電梯受爆炸震動往下，消防人員在9樓把他救出。

盧秀燕說，一位受傷的櫃姐表示，他們11、12樓正進行裝修，當時感覺樓上爆炸了，樓層爆裂，甚至水管漏水。現在最重要是傷亡者照顧和處理。因樓層在改裝，且今天並非假日，當時人潮沒有很多，只有一個超商和一個冰淇淋店在營業。

台中市長盧秀燕到中港澄清醫院探視傷者並說明案情。記者黃寅/攝影
台中市長盧秀燕到中港澄清醫院探視傷者並說明案情。記者黃寅/攝影
中港澄清醫院說明傷者狀況。記者黃寅/攝影
中港澄清醫院說明傷者狀況。記者黃寅/攝影

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

台中新光三越氣爆釀傷亡 蔣萬安、盧秀燕取消台灣燈會行

新光三越氣爆..蔣萬安第一時間致電盧秀燕可支援救災

中市新光三越氣爆…盧秀燕：已6人OHCA 另傳4人炸出傷亡慘重

台中東勢新丁粄節元宵登場 市長盧秀燕：求子很靈驗

相關新聞

新光三越氣爆一人救回...目前4死20傷 檢方路邊相驗令人鼻酸

台中新光三越今天上午11時30許，12樓美食街疑發生氣爆，副市長鄭照新說，經過消防局與衛生局互相確認，到下午2時左右共4...

中市新光三越氣爆…盧秀燕：已6人OHCA 另傳4人炸出傷亡慘重

台中新光三越11時30分左右發生氣爆，市長盧秀燕說：「當時在辦公室，感覺有震動」，隨即消防局回報，指新光三越疑氣爆，初步已知6人OHCA、8人送醫，傷亡非常嚴重，她立即指示以救災為主，並進入二級災害應變，加強戒備。

台中新光三越氣爆 澳門一家7口來台旅遊遭爆裂物砸中2死1重傷

新光三越今發生氣爆案，台中市長盧秀燕下午前往中港澄清醫院探視傷者，她說，除了市府會對傷者照顧，也希望新光三越負起賠償等該...

台中新光三越裝修釀禍？專家分析裝修現場爆炸常見原因

台中新光三越今早疑似發生瓦斯氣爆意外，百貨11樓、12樓美食區玻璃窗全被震碎，消防局初步調查，疑是12樓拆卸裝潢釀禍。專...

台中新光三越氣爆原因 消防局初判：疑12樓拆卸裝潢釀重大傷亡

台中新光三越在今早11時許疑發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變，台中市消防局截至中午統計，此案目前12人傷亡，已...

影／台中新光三越施工氣爆嚴重5死 檢帶隊到場勘驗...現場曝

台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，現場傳出有人自12樓美食街被炸飛掉落1樓，造成多人死傷重大事故，消防初步認定12樓裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。