台中新光三越氣爆 澳門一家7口來台旅遊遭爆裂物砸中2死1重傷

新光三越今發生氣爆案，台中市長盧秀燕下午前往中港澄清醫院探視傷者，她說，除了市府會對傷者照顧，也希望新光三越負起賠償等該有的責任。醫院副院長蔡哲宏說，傷亡者中有澳門1家7口來台旅遊，其中，一位老先生遭爆裂物砸中當場死亡未送醫，另一位阿嬤到院前已沒生命跡象，後來也沒救回來。

另外就是一位2歲兒童，由媽媽坐計程車直接帶到醫院急診，到醫院後插管，目前有嚴重頭部外傷跟肺部挫傷，已轉院到中國醫藥大學附設醫院。此外，還有一位叔叔是臉部擦傷。

院方表示，他們一家7口從新光三越出來後，要到大遠百的途中，遭遇到樓上掉下來的爆炸物砸到臉部和頭部。

此外，傷者中還有爆炸現場32歲的周先生因為施工中引發火花爆炸，臉部有撕裂傷，已送加護病房，避免肺部灼傷。還有一位在1樓施工68歲盧男被重物砸到頭，有輕微腦震盪，胸椎有骨折。另一位10樓女員工有輕度嗆傷，及一位遊客13搭電梯，電梯受爆炸震動往下，消防人員在9樓把他救出。

盧秀燕說，一位受傷的櫃姐表示，他們11、12樓正進行裝修，當時感覺樓上爆炸了，樓層爆裂，甚至水管漏水。現在最重要是傷亡者照顧和處理。因樓層在改裝，且今天並非假日，當時人潮沒有很多，只有一個超商和一個冰淇淋店在營業。