台中新光三越發生氣爆 政院：消防署盡速調度救援人力

台中市新光三越百貨在13日上午驚傳氣爆事件，對此，賴清德總統指出，衛福部也正積極協調醫療資源，提供傷者最好的救護，盼傷者早日康復，也提醒大家，不要靠近事故地點，以免影響救災也顧及自身安全，希望後續救災工作一切平安。另外行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰已指示內政部消防署盡速調度救援人力，並請相關單位盡速釐清事故發生原因。

賴總統於臉書上表示，有關台中百貨公司發生氣爆事件，目前卓榮泰已指示內政部消防署盡速調度救援人力；另外，衛福部也正積極協調醫療資源，提供傷者最好的救護，盼傷者早日康復。他要請所有出勤的同仁注意安全，也請相關單位盡速釐清事故發生原因。

此外，賴總統也提醒大家，不要靠近事故地點，以免影響救災也顧及自身安全，希望後續救災工作一切平安。

李慧芝則表示，卓榮泰已指示內政部消防署盡速調度救援人力，請所屬長官注意出勤同仁的安全，並請相關單位盡速釐清事故發生原因；另外，卓院長並請衛福部積極協調醫療資源，提供傷者最好的救護，盼傷者早日康復。