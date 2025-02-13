台中新光三越氣爆釀嚴重傷亡 營建業：建築看不到天然氣管線更危險

台中新光三越百貨氣爆造成嚴重傷亡，有民眾質疑是施工挖到天然氣管線釀成事故，確切原因仍待調查。但有民眾指出，一般建物，如有天然氣供應，外牆上卻看不到天然氣管線，一旦發生氣爆，將破壞結構，造成建物坍塌，危害更嚴重。

營建業人員指出，天然氣管設置在外牆上、管路生鏽或是擅自接管，常讓人擔心安全隱憂，不過，天然氣管線設置在外牆，看似危險，但若不這樣設置，反更危險。

有的舊公寓、大樓為了美觀，會採暗管方式包覆天然氣管線，但建築法規定，天然氣管線必須走明管，一來氣體外洩、管線破損較快察覺，氣體在外洩時，短時間內濃度也不會太高，較不容易發生危險。

建築物興建時，天然氣公司會在道路上埋設外管，然後將管線引入大樓。大樓的瓦斯管線通常會沿外牆垂直安裝，並且可見於後陽台。天然氣管線是唯一不能藏在結構體內的管路。

將瓦斯管設置於外牆原因，是為在發生氣爆時，能減少對建物結構的影響。若天然氣管隱藏在鋼筋水泥中，一旦氣爆，建物容易垮塌。因此，查看房屋時，若外牆上無法看到瓦斯管線，卻仍有天然氣供應，則可能存在問題，應特別留意。