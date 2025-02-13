「手扶梯在面前爆炸」她曝台中新光三越氣爆現場：充滿粉塵難呼吸

台中新光三越百貨今早11時發生氣爆意外，造成嚴重傷亡，消防初步調查疑是因12樓拆卸裝潢釀禍，現場天花板塌陷，宛如遭到砲彈轟炸。有網友與伴侶恰好在14樓目睹氣爆發生瞬間，驚呼整層樓「全是粉塵」，連手扶梯都炸了，所幸最後安全逃出。

女網友在threads上抒發死裡逃生的心情，新光三越氣爆發生時，她與老公就在該棟建築的14樓，當下「蹦」的一聲伴隨劇烈晃動，讓她以為發生大地震，同時電燈、天花板碎屑劈頭蓋臉的砸下來，整個空間也因停電一片漆黑。

她表示當時她正準備上廁所，老公在外親眼目睹整個氣爆過程「手扶梯就在面前爆炸」，第一時間就衝進廁所將她帶出來，並從樓梯撤離。她形容當下空間「充滿粉塵、能見度很低」，地上滿滿都是各種散落物，他們跑下樓時那些粉塵也讓人呼吸困難、喘不過氣，「下樓時腳真的會抖」，當下大家都嚇壞了。

從她分享的影片也能看見逃生通道有不少掉落物，邊走要邊用腳將阻塞物撥開，最後他們到達1樓離開建築物，確認地下室不受影響後才再次進去開車離開。