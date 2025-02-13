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台中新光三越氣爆 擴大交通管制公車取消停靠

中央社／ 台中13日電
台中新光三越在今早發生疑似氣爆意外，中市警方宣布，行經新光往東方向的公車取消停靠。記者陳宏睿／翻攝
台中新光三越在今早發生疑似氣爆意外，中市警方宣布，行經新光往東方向的公車取消停靠。記者陳宏睿／翻攝

台中新光三越百貨今天發生氣爆意外，為利救援行動周邊道路進行交通管制，台中市警方再宣布，交通管制範圍擴大，行經新光往東方向的公車取消停靠，請乘客注意。

因應新光三越氣爆，考量公車行車安全，原本停靠新光/遠百（專用道）往東方向的公車取消停靠，待救援結束後再行恢復通車，如有乘車需求，請至前後站搭乘，請乘客多加留意。

台中市警察局第六分局也針對新光三越百貨公司周邊交通管制擴大範圍，禁止及限制範圍包括台灣大道三段（西往東方向，惠來路二段至惠中路一段區間），惠來路二段（南往北方向，市政北七路至台灣大道三段區間），市政北七路（東往西方向，惠中路一段至惠來路二段區間），惠中路一段（北往南方向，台灣大道三段至市政北七路區間）。

管制範圍包括：1.台灣大道三段（西往東方向，河南路三段至惠來路二段區間）；2.市政北七路（西往東方向，河南路三段至惠來路二段區間）；3.惠來路二段（南往北方向，市政北五路至市政北區路區間）；4.弘孝路（北往南方向，智惠街至台灣大道三段區間）；5.台灣大道三段（東往西方向，文心路三段至弘孝路區間）；6.惠中路（北往南方向，智惠街至台灣大道三段方向）。

警方提醒，管制區域混合車道、慢車道及人行道均為禁制或管制路段，所有人車應避免行經此處或提前改道，並配合警方管制及疏導，如遇救護車、消防車及警車等救援車輛應盡速避讓，以利救援行動順利進行。

台中市 新光三越氣爆

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