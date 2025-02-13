影／台中新光三越施工氣爆嚴重5死 檢帶隊到場勘驗...現場曝

台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，現場傳出有人自12樓美食街被炸飛掉落1樓，造成多人死傷重大事故，消防初步認定12樓裝潢拆除施工釀氣爆；台中地檢署指出，全案由主任檢察官統籌，下午就會帶隊到現場蒐證、進一步安排相驗。

台中地檢署表示，已指派主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺，今下午就會赴新光三越現場勘驗，就發生氣爆原因、地點及相關環境等做初步蒐證，並和轄區警方、消防聯繫，保全現場證據。

檢方也說，由於傷亡人數眾多，將協調多名檢察官支援安排相驗，以及後續通知相關人到案說明，釐清事發原因。

據了解，檢方將就氣爆原因將由檢察官就現場施工人員、百貨業者了解，確認施工過程中有無應注意而未注意過失情形，不排除朝過失致死罪嫌偵辦。

台中市消防局表示，新光三越百貨疑似12樓裝潢拆除施工導致氣爆，現場一共12名傷患，包括5名無呼吸心跳、7名受傷。