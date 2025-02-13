台中新光三越氣爆傷亡慘！他約面試遇大爆炸 主管驚喊：快逃
台中新光三越上午11時許疑發生氣爆意外，有民眾被炸飛、受困電梯，傷亡慘重。一名網友正好約今天面試，遇上大爆炸事件，幸好人平安無事。
一名網友在「Threads」發文寫道，朋友今天約到台中新光三越面試，結果近中午發生疑似氣爆意外，只聽到主管說：「大爆炸快逃…」，面試地點剛好在爆炸樓層上方的13樓，幸好人平安無事，也曝光爆炸後滿目瘡痍的內部現場照。網友也呼籲：「希望大家一起天佑台中，但不要去現場影響救護！」
根據「聯合新聞網」報導，台中新光三越在上午11時30分左右，疑似12樓裝潢拆除施工導致氣爆，已造成多人傷亡，還有人受困電梯中，情況嚴重。台中市長盧秀燕指示進入二級災害應變，加強戒備。
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