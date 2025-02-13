台中新光三越氣爆原因 消防局初判：疑12樓拆卸裝潢釀重大傷亡

台中新光三越在今早11時許疑發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變，台中市消防局截至中午統計，此案目前12人傷亡，已有2人通報死亡，消防局初步調查，案發原因疑是新光三越12樓拆卸裝潢釀禍。

台中消防局表示，現場建築物為新光三越百貨疑似12樓裝潢拆除施工導致氣爆，截至中午12時58分，現場共12名傷患，其中5名OHCA及7名受傷，救護車載送10位傷患、另1位自行送醫、1名明顯死亡未送醫，共12名，目前已確認2死。

台中新光三越在今早11時33分發生疑似瓦斯氣爆，已釀2死7傷，消防隊陸續進入現場救災中，勤指中心在今天中午12時52分獲報，有一男一女迄今仍受困在新光三越C1電梯內，該對男女是從B4層進入電梯後，即被困在電梯內，消防局已派員搶救脫困，二人也在今天下午1時11分脫困。

消防局長孫福佑表示，依據掌握台中新光三越百貨今天12樓有施工，疑似發生瓦斯氣爆，目前掌握是有8人送醫，其中2人無生命跡象，另外有1人在救護車到場時，已明顯死亡未送醫，詳細的案發經過，仍需調查釐清。

台中市消防局在今天上午11時33分獲報，新光三越百貨發生疑似氣爆意外，已派遣第六大隊、轄區黎明分隊等共計16個單位，出動各式消防車27輛、消防人員62名，現場由第六大隊大隊長蔡孟栩擔任指揮官。

經查，現場新光三越疑因12樓瓦斯氣爆釀禍，是否為工安疏失待釐清，目前仍有3名、4名民眾分別在3樓、12樓受傷待援，另外已有1男明顯死亡，另有1女送醫，其餘傷者狀況陸續送醫掌握中。

第六警分局表示，新光三越疑氣爆意見，已在新光三越周邊道路實施交通管制，台灣大道三段(西往東方向)、惠來路二段(南往北方向)、市政北七路(東往西方向)、惠中路一段(南往北方向)慢車道、人行道，都是管制路段，所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。