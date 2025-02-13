台中新光三越疑氣爆 卓揆指示加強消防調度、醫療救護
台中新光三越百貨今天近午疑發生氣爆意外，截至中午12時許，1人明顯死亡，6名傷患送醫救治，另1人自行就醫。行政院長卓榮泰指示內政部消防署儘速調度救援人力，相關單位儘速釐清事故發生原因，並積極協調醫療資源，提供傷者最好救護。
台中市消防局中午11時33分獲報新光三越百貨疑發生氣爆意外，派遣第六大隊、轄區黎明分隊等共計16個單位，出動各式消防車27輛、消防人員62名前往搶救；消防局表示，新光三越建築物疑似氣爆，民眾指稱12樓疑似有4名民眾被炸出，消防人員持續搶救中。
對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰已指示內政部消防署儘速調度救援人力，請所屬長官注意出勤人員的安全，並請相關單位儘速釐清事故發生原因；另外，卓並請衛福部積極協調醫療資源，提供傷者最好的救護，盼傷者早日康復。
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