中市新光三越氣爆…盧秀燕：已6人OHCA 另傳4人炸出傷亡慘重

台中新光三越11時30分左右，當時已開門營業，只有不少民眾上美食街用餐，疑似12樓施工氣爆，造成重大傷亡。到12時30分為止，8受傷、6人OHCA、其中一人確定死亡，2困電梯。

台中市長盧秀燕說，11:30辦公時感覺有震動，消防局馬上回報新光三越疑氣爆，目前有六人OHCA、8人送醫，傷亡非常嚴重，目前已全力救災為主，進入二級災害應變，加強戒備。

傳出有四人被炸出，台中市副市長鄭照新說，目前館內還得清查，疑似是施工爆炸，還要進一步釐清原因。

消防單位目前正在清通路，讓困在館內的民眾得以逃生，實際狀況還未明朗。

有路人OHCA，目前交通大打結，警方呼籲周邊實施交通管制，用路人不要經過周邊，慢車道及人行道都是管制範圍。

新光三越百貨台中中港店發生氣爆意外，周邊道路實施交通管制，台灣大道三段（西往東方向）、惠來路二段（南往北方向）、市政北七路（東往西方向）、惠中路一段（南往北方向）慢車道及人行道均為管制路段，警方呼籲所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。