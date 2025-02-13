影／台中新光三越疑氣爆1人半邊臉不見 消防局已通報2死2命危6傷

台中新光三越在今早11時許疑發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變，台中市消防局截至中午統計，此案有8名傷者送醫，2人無生命跡象（1女OHCA送醫後不治），另外1人在一樓被發現時，半邊臉被炸掉，已明顯死亡未送醫。

消防局長孫福佑表示，依據掌握台中新光三越百貨今天12樓有施工，疑似發生瓦斯氣爆，目前掌握是有8人送醫，其中2人無生命跡象，另外有1人在救護車到場時，已明顯死亡未送醫，詳細的案發經過，仍需調查釐清。

台中市消防局在今天上午11時33分獲報，新光三越百貨發生疑似氣爆意外，已派遣第六大隊、轄區黎明分隊等共計16個單位，出動各式消防車27輛、消防人員62名，現場由第六大隊大隊長蔡孟栩擔任指揮官。

經查，現場新光三越疑因12樓瓦斯氣爆釀禍，是否為工安疏失待釐清，目前仍有3名、4名民眾分別在3樓、12樓受傷待援，另外已有1男明顯死亡，另有1女送醫，其餘傷者狀況陸續送醫掌握中。

第六警分局表示，新光三越疑氣爆意見，已在新光三越周邊道路實施交通管制，台灣大道三段(西往東方向)、惠來路二段(南往北方向)、市政北七路(東往西方向)、惠中路一段(南往北方向)慢車道、人行道，都是管制路段，所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。