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影／台中新光三越疑氣爆1男明顯死亡 內部滿目瘡痍狀況曝
新光三越百貨台中中港店在今早11時許疑發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變，台中市消防局截至中午統計，百貨3樓、12樓分別有3人、4人受傷待援，另有一男死亡、一女無生命跡象送醫，還有送醫男子全身超過40％的燒燙傷，有民眾也拍攝氣爆後百貨公司的內部狀況，滿目瘡痍、怵目驚心。
台中市消防局在今天上午11時33分獲報，新光三越百貨發生疑似氣爆意外，已派遣第六大隊、轄區黎明分隊等共計16個單位，出動各式消防車27輛、消防人員62名，現場由第六大隊大隊長蔡孟栩擔任指揮官。
經查，現場新光三越疑似氣爆釀禍，目前仍有3名、4名民眾分別在3樓、12樓受傷待援，另外已有1男明顯死亡，另有1女送醫，其餘傷者狀況陸續送醫掌握中。
第六警分局表示，新光三越疑氣爆意外，已在新光三越周邊道路實施交通管制，台灣大道三段(西往東方向)、惠來路二段(南往北方向)、市政北七路(東往西方向)、惠中路一段(南往北方向)慢車道及人行道均為管制路段，所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。
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