快訊

台中新光三越氣爆…澳門一家五口1死4傷 兩歲女童插管

台中新光三越氣爆原因 消防局初判：疑12樓拆卸裝潢釀重大傷亡

台中新光三越疑氣爆1人半邊臉不見 消防局已通報2死2命危6傷

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中新光三越疑氣爆1男明顯死亡 內部滿目瘡痍狀況曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。圖／讀者提供
台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。圖／讀者提供

新光三越百貨台中中港店在今早11時許疑發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變，台中市消防局截至中午統計，百貨3樓、12樓分別有3人、4人受傷待援，另有一男死亡、一女無生命跡象送醫，還有送醫男子全身超過40％的燒燙傷，有民眾也拍攝氣爆後百貨公司的內部狀況，滿目瘡痍、怵目驚心。

台中市消防局在今天上午11時33分獲報，新光三越百貨發生疑似氣爆意外，已派遣第六大隊、轄區黎明分隊等共計16個單位，出動各式消防車27輛、消防人員62名，現場由第六大隊大隊長蔡孟栩擔任指揮官。

經查，現場新光三越疑似氣爆釀禍，目前仍有3名、4名民眾分別在3樓、12樓受傷待援，另外已有1男明顯死亡，另有1女送醫，其餘傷者狀況陸續送醫掌握中。

第六警分局表示，新光三越疑氣爆意外，已在新光三越周邊道路實施交通管制，台灣大道三段(西往東方向)、惠來路二段(南往北方向)、市政北七路(東往西方向)、惠中路一段(南往北方向)慢車道及人行道均為管制路段，所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。圖／讀者提供
台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。圖／讀者提供

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

台中新光三越疑氣爆 已釀1死1傷 12樓有4人被炸傷待援

台中新光三越氣爆 傳4民眾遭炸出… 警消趕往處理中

台中新光三越疑氣爆1死1傷…台灣大道交通大亂 救護車塞在路上

台中新光三越驚傳爆炸…鋼筋水泥散落馬路 廖偉翔籲避開附近路口

相關新聞

中市新光三越氣爆…盧秀燕：已6人OHCA 另傳4人炸出傷亡慘重

台中新光三越11時30分左右，當時已開門營業，只有不少民眾上美食街用餐，疑似12樓施工氣爆，造成重大傷亡。到12時30分...

台中新光三越氣爆原因 消防局初判：疑12樓拆卸裝潢釀重大傷亡

台中新光三越在今早11時許疑發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變，台中市消防局截至中午統計，此案目前12人傷亡，已...

台中新光三越氣爆傷亡慘！他約面試遇大爆炸 主管驚喊：快逃

台中新光三越上午11時許疑發生氣爆意外，有民眾被炸飛、受困電梯，傷亡慘重。一名網友正好約今天面試，遇上大爆炸事件，幸好人平安無事。

影／台中新光三越疑氣爆1人半邊臉不見 消防局已通報2死2命危6傷

台中新光三越在今早11時許疑發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變，台中市消防局截至中午統計，此案有8名傷者送醫，2...

台中新光三越氣爆…澳門一家五口1死4傷 兩歲女童插管

台中市新光三越12樓美食街發生氣爆，死傷民眾有澳門1家5口，到台灣旅遊卻遇上不幸，58歲盧姓婦人死亡，其他4名家人輕重傷...

影／台中新光三越疑氣爆1男明顯死亡 內部滿目瘡痍狀況曝

新光三越百貨台中中港店在今早11時許疑發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變，台中市消防局截至中午統計，百貨3樓、1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。