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台中新光三越氣爆原因 消防局初判：疑12樓拆卸裝潢釀重大傷亡

台中新光三越疑氣爆1人半邊臉不見 消防局已通報2死2命危6傷

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影／台中新光三越百貨氣爆 驚爆瞬間畫面曝光

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中新光三越百貨今天氣爆，驚爆瞬間畫面被行車紀錄器拍下。圖／取自網路
台中新光三越百貨今天氣爆，驚爆瞬間畫面被行車紀錄器拍下。圖／取自網路

台中新光三越百貨今天驚傳氣爆，氣爆畫面被車輛行車影像拍下，大量磚塊建材從高層樓竄出掉落，氣爆現場慘狀，畫面也被上傳網路，目擊民眾驚呼像大爆炸意外。

氣爆驚爆瞬間畫面曝光，有民眾拍下樓層電梯口磁磚和牆面裂開掉落，幸好電梯內沒人；正在百貨公司前路停等紅燈轎車，行車影像拍下氣爆瞬間，大量磚塊建材爆開掉落，畫面像電影中情節，目擊者驚喊，幸好等紅燈逃過一劫。

台中市消防局今天上午11時33分受理台中市西屯區臺灣大道三段301號災害搶救案件，派遣第六大隊、轄區黎明分隊等共計16個單位，出動各式消防車27輛、消防人員62名，現場由第六大隊大隊長蔡孟栩擔任指揮官。

新光三越百貨疑似氣爆，民眾報案表示疑似12樓有4名民眾被炸出，目前黎明救護車載送1名OHCA患者送往中港澄清醫院，持續搶救中。

台中市 新光三越氣爆

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