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台中新光三越百貨 25年前開幕就傳美食街氣爆、3名女員工受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中新光三越百貨今天發生氣爆意外。圖／取自網路
台中新光三越百貨今天發生氣爆意外。圖／取自網路

台中新光三越百貨25年前開幕時就傳美食街氣爆，當時有3名女員工受傷，今天又傳出氣爆意外。

新光三越百貨台中店當年開幕後，就傳出在11樓的美食街發生氣爆意外，3名女員工受傷，經送醫急救。沒有生命危險，警方初步認定是瓦斯氣爆所導致。

新光三越百貨公司台中店當年開幕，進行第一天的試賣，到晚上在11樓美食街的阿扁兄餛沌店發生氣爆，引起消費者一陣驚慌，現場一片凌亂，警方到現場蒐證確定是瓦斯爐旁邊的殺蟲劑，因高溫引爆。

當時在瓦斯爐旁工作的3名女員工全被灼傷，被送往台中榮總醫院急救。當年傳出遭人放置炸彈，警方在接獲報案後到場調查，一度還有人懷疑是同行惡性競爭引起，新光三越當時否認並強調會加強美食街安全措施。

台中市 新光三越氣爆

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