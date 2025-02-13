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台中新光三越氣爆 傳4民眾遭炸出… 警消趕往處理中
全台百貨「店王」台中新光三越百貨，今天上午驚傳氣爆，氣爆威力相當猛烈，玻璃、裝潢建材散落一地，有不少路人受到驚嚇，並傳出有4名民眾被炸出，其中一人OHCA，氣爆原因，警消單位仍在調查中。
台中新光三越去年營收258.3億元（含稅）、年增0.1%，續創歷史新高，第14度蟬聯全台百貨「店王」；相鄰的台中大遠百，去年營收209億元、年減2.3%，也是第三度蟬聯全台百貨「店后」寶座。
消防局是在上午11時33分接到報案件，立即派遣第六大隊、轄區黎明分隊等共計16個單位，出動各式消防車27輛、消防人員62名前往救災，現場建築物為新光三越百貨疑似氣爆，民眾報案表示疑似12樓有4名民眾被炸出，目前黎明救護車載送1名OHCA患者送往中港澄清醫院，警消人員持續搶救中。
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