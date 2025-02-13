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台中新光三越疑氣爆1死1傷…台灣大道交通大亂 救護車塞在路上
台中市新光三越百貨在今早11時許，疑似12樓發生氣爆，是否為工安疏失或其他原因引發，狀況仍不明，台中市消防局表示，正在瞭解釐清中，目前已有一名男子明顯死亡，另名女子無呼吸心跳送醫，現場仍有多名傷者，消防局已啟動重大傷亡通報，派遣多輛救護車到場，不過因正值中午，車流量多，有救護車回報仍塞在路途中。
台中市第六警分局表示，上午11時許，台中市西屯區新光三越百貨公司疑似發生氣爆案，分局立即啟動交通快打警力50員到場疏散人群，並於現場指揮交通，協助消防人員進入現場救援，目前傷亡情形不明，詳細發生原因有待消防局調查。
警方將於新光三越周邊道路實施交通管制，臺灣大道三段(西往東方向)、惠來路二段(南往北方向)、市政北七路(東往西方向)、惠中路一段(南往北方向)慢車道及人行道均為管制路段，所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。
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