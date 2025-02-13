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不斷更新／台中新光三越疑氣爆坍塌 1死1傷 消防局啟動重大傷亡機制
台中市新光三越百貨在今早11時許，傳出11樓施工時因不明原因坍塌，是否為氣爆或其他原因，台中市消防局表示，正在瞭解釐清中，暫無人員傷亡通報。消防局回報，一名年約50歲女子無生命跡象，已救出將送中港澄清醫院。
新光三越氣爆，李姓男子在附近工作，聽到一聲巨響。隨即就看到高樓層爆炸後滿目瘡痍的景象，高樓散置的建築物窗戶、牆面，掉落至馬路上。台中市消防局表示，疑似12樓發生氣爆，正在瞭解釐清中，目前已有一名男子明顯死亡，另名女子無呼吸心跳送醫，現場仍有多名傷者，消防局已啟動重大傷亡通報。
消防局已啟動重大傷亡通報，派遣多輛救護車到場，不過因正值中午，車流量多，有救護車回報仍塞在路途中。
台中市第六警分局表示，目前西屯區市政北七路、惠來路口封路，禁止通行民眾，切勿前往圍觀。
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