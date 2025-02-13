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平溪天燈蛇上天 鹽水蜂炮炸雨神

聯合報／ 記者邱瑞杰萬于甄／連線報導
新北市平溪天燈節昨晚在十分廣場舉行，蛇年雙心主燈，緩緩升空。記者陳正興／攝影
新北市平溪天燈節昨晚在十分廣場舉行，蛇年雙心主燈，緩緩升空。記者陳正興／攝影

新北市平溪天燈節「十分場」昨晚登場，新北市長侯友宜和日本來賓在雙蛇主燈上寫下願望，與眾多民眾施放的天燈緩緩升空，浪漫滿分。台南鹽水蜂炮一連舉行2天，罕見元宵當日與雨神同行，數萬名遊客湧入體驗犁蜂炮，人潮雖沒預期中多，250多座炮城無畏風雨開炸。

逢蛇年元宵節，明天又是西洋情人節，市府設計12呎粉紅蛇、金蛇組成心形的雙蛇主燈應景。昨晚共分9波施放天燈，每波民眾進退場時安排節目串場，包括黑金歲月舞蹈團、金蛇祥獅同獻瑞、電音三太子和歌手優客李林李驥等。

侯友宜與日本小美玉市、鳥取縣和三重縣等日方來賓在雙蛇主燈題寫新年祝福，侯題字「平溪燈起照人心，國泰人和萬事興」，他說，只要「同心齊力，人和，一心一意，萬事興」，面對台灣所有的挑戰，大家加油。同場另有法國觀光團施放天燈。

十分地區昨下雨，民眾施放的天燈可能因了淋雨，部分未能順利升空，多數由工作人員去掉「燃料」，留下天燈，也有少部分燒毀。觀旅局表示，今年再次與新北市山岳協會合辦淨山活動。

台南鹽水蜂炮昨晚重頭戲登場，250多座炮城開炸。今年罕見碰到雨天，仍有國內外遊客前來體驗犁蜂炮的刺激感，隨神轎啟程遶境，一座座炮城陸續施放，炮聲響徹鹽水小鎮夜晚。居民表示，今年雖然下雨，蜂炮城施放精采依舊。

元宵 元宵節 天燈 平溪 鹽水蜂炮

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