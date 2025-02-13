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台灣燈會揮棒揭幕 主燈映傘海

聯合報／ 記者翁唯真朱冠諭／桃園報導
2025台灣燈會暌違9年重返桃園舉辦，昨天元宵節舉行開幕式。雖然天空不作美下起綿綿細雨，仍有不少民眾冒雨撐傘，只為一睹主燈點亮時的風采。記者季相儒／攝影
2025台灣燈會暌違9年重返桃園舉辦，昨天元宵節舉行開幕式。雖然天空不作美下起綿綿細雨，仍有不少民眾冒雨撐傘，只為一睹主燈點亮時的風采。記者季相儒／攝影

台灣燈會昨天元宵節在高鐵桃園站前舉行開燈儀式，去年台灣十二強奪冠，燈會設計不少棒球元素，賴清德總統持球棒打擊，象徵為主燈「無限樂園」開燈，致詞時肯定中央與地方於燈會合作良善，盼未來朝野黨派攜手合作，增進人民福祉。

今年採雙展區設計，機捷A19站桃園燈區7日試營運率先開跑，高鐵桃園站前的主燈區元宵節正式登場，一路點亮至23日。今年蛇年主燈「無限樂園」以抽象符號呈現，由知名藝術家李明道設計，每晚6時到10時還有每半小時一場的燈光秀。

昨天細雨綿綿，仍有不少民眾不畏寒風細雨，只為一睹主燈點亮時的風采。也因下雨場地積水，開幕活動正式開始前的多項表演，陸續有表演者跌倒慘摔，讓民眾看了心疼，主辦方為此加緊清除積水。

暌違9年台灣燈會重回桃園舉辦，賴清德、桃園市長張善政、交通部長陳世凱、觀光署長周永暉及環境部長彭啓明等人參與開燈儀式，主燈區現場以本壘板及一壘、二壘、三壘等動線布置，彷彿置身棒球場。

賴清德致詞表示，歷年台灣燈會在中央和地方合作之下，吸引許多國內外朋友共襄盛舉，被外國媒體譽稱為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，這是許多人共同努力的結果。

賴清德說，主燈秀運用AI科技、動作捕捉等多項技術，並投射多名在台的外籍交換學生用母語寫出對台灣的祝福，相信是「預告新的一年，台灣將充滿無限可能」，也營造出科技十足的未來熱鬧氣氛。

賴清德最後也提到，透過這次燈會，可以看到中央與地方的合作良善，會創造出更多美好的事物，期待未來中央、地方朝野黨派共同攜手合作，增進人民的福祉。

元宵 元宵節 台灣燈會 蛇年 賴清德

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