「超大型巨人」降臨台灣燈會 粉絲嗨翻直呼氣勢驚人

日本動漫作品「進擊的巨人」現身台灣燈會，桃園市觀旅局取得授權，打造9公尺高、10公尺寬的大型充氣裝置，網路上還有民眾以AI將巨人花燈做成短動畫，吸引許多粉絲到場合照。

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟今天表示，台灣燈會延續過往桃園舉辦動漫主題活動的成功經驗，經長時間授權溝通，與日本超人氣動漫「進擊的巨人」合作，打造「超大型巨人」充氣裝置、主題拍照場景等系列內容，希望粉絲朋友，可以到台灣燈會親眼見證巨人聳立的磅礡氣勢。

周柏吟說，超大型巨人充氣裝置設置於「城市聚光燈」展區內的亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳建築上方，整體裝置寬達10公尺，高達9公尺，再加上建築物的高度，是燈區中最高的展出作品，搭配燈光設計讓遊客近距離感受巨人魅力，「超大型巨人」將展出至23日，週一至週四從下午2時至晚間10時；週五至週日從上午10時至晚間10時。

周柏吟指出，「超大型巨人」燈座是全新製作、首次登場，從未展出過，「超大型巨人」裝置設計，就像國外知名主題樂園都有代表性地標，讓人一走進「光的遊戲場」展區就能立即感受到歡樂氛圍，遊客及粉絲來朝聖欣賞「超大型巨人」同時，也可有1秒進入遊樂場的感受。

粉絲陳先生特別從台北市搭機捷南下台灣觀賞，他說從以前就很喜歡超大型巨人，還買了很多周邊商品，最近在網路上看到民眾以AI自行製作的動畫就深深著迷，現場的充氣花燈雖然不會動，但看起來氣勢驚人，近距離看也可以感受到超大型巨人的氣場，大呼實在是很過癮。

家長吳女士認為，台灣燈會應該是適合闔家觀賞的活動，超大型巨人有些「太寫實」，小朋友還是比較喜歡卡比獸與皮卡丘，另外現場還有很多特色花燈，家人覺得相當喜愛，雖然天公不作美下著雨，但雨中欣賞花燈也別有一番景致。