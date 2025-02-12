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全國僅有！彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」今晚登場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
全國獨一無二，有197年歷史的彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」活動 ，今晚在花壇鄉文德宮點燈，並展開燈排遶境。圖／彰化縣政府提供
全國獨一無二，有197年歷史的彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」活動 ，今晚在花壇鄉文德宮點燈，並展開燈排遶境。圖／彰化縣政府提供

全國獨一無二，有197年歷史的彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」活動 ，今晚在花壇鄉文德宮點燈，並展開燈排遶境，雖然下著綿綿細雨，鄉親仍熱情參與，甚至吸引來自全台遊客以及日本「阿信」的故鄉山形縣友人前來，體驗元宵迎燈排的傳統節慶氛圍。

今晚的「白沙坑迎燈排」活動，由彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭及各級民代、地方仕紳等人向福德老爺祈福，點亮象徵祥蛇獻瑞的燈排，隨後一同舉起燈排向福德正神三敬禮，展開燈排遶境民俗活動，引領陣頭遶行白沙坑長沙、白沙、文德三村的大街小巷。

王惠美表示，花壇文德宮不僅是全台唯一戴官帽的土地公，花壇白沙坑迎燈排已經有197年的歷史，2008年獲 登錄為彰化縣無形文化資產，傳說是開台翰林曾維禎，道光八年時，隨皇帝賞花燈，曾翰林見景傷情，感到家鄉父老無福欣賞，希望辭官還鄉，道光皇帝嘉慰其孝行，特賜在花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」與鄉民同歡。

王惠美表示，希望將此無形文化資產繼續發揚光大，歡迎大家可以來文德宮祈求功名、步步高升、心想事成，也歡迎大家有空常來彰化遊玩，共同維護這項無形文化資產，讓白沙坑迎燈排代代相傳。

日本山形縣中山町長佐藤俊晴透過翻譯表示，他來自日本山形縣中山町，昨天下午抵達松山機場，住宿花壇鄉的旅館，參訪茉莉花壇夢想館，發現台灣的文化保留很多無形資產，讓他非常感動，期待未來有機會再相互流。

全國獨一無二，有197年歷史的彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」活動 ，今晚在花壇鄉文德宮點燈，並展開燈排遶境。圖／彰化縣政府提供
全國獨一無二，有197年歷史的彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」活動 ，今晚在花壇鄉文德宮點燈，並展開燈排遶境。圖／彰化縣政府提供
彰化花壇文德宮供奉的福德老爺是全台唯一戴官帽的土地公。圖／彰化縣政府提供
彰化花壇文德宮供奉的福德老爺是全台唯一戴官帽的土地公。圖／彰化縣政府提供
全國獨一無二，有197年歷史的彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」活動 ，今晚在花壇鄉文德宮點燈，並展開燈排遶境。圖／彰化縣政府提供
全國獨一無二，有197年歷史的彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」活動 ，今晚在花壇鄉文德宮點燈，並展開燈排遶境。圖／彰化縣政府提供
全國獨一無二，有197年歷史的彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」活動 ，今晚在花壇鄉文德宮點燈，並展開燈排遶境。圖／彰化縣政府提供
全國獨一無二，有197年歷史的彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」活動 ，今晚在花壇鄉文德宮點燈，並展開燈排遶境。圖／彰化縣政府提供

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