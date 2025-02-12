2025金門元宵燈節璀璨登場 主燈金蛇閃耀蘭湖夜空

2025金門元宵燈節於今天晚間7點在蘭湖社福館前熱鬧登場，今年以「蛇舞新春好運來」為主題，結合金門地方特色與現代燈光藝術，打造一場視覺與文化的饗宴，雖然天公不作美，下起綿綿細雨，但仍無阻民眾熱情，現場氣氛熱烈，在細雨中欣賞花燈，相當詩情畫意。

開幕典禮由金門副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣府社會處長黃雅芬、環保局長李廣榮、觀光處長許績鑫、金沙鎮長吳有家、金湖鎮代會主席蔡乃靖等貴賓都到場參與，共同為燈節揭幕點燈。

李文良表示，元宵燈節是金門春節期間的重要文化活動，不僅展現當地藝術創意，也能吸引觀光人潮，促進地方經濟發展，他也感謝現場民眾不畏風雨踴躍參與，為燈節增添熱鬧氛圍。

今年燈節在蘭湖周邊、瓊林及小徑三大展區呈現不同主題，其中，主燈以「金蛇」為設計靈感，結合傳統許仙與白蛇傳說，象徵財富與好運，燈光隨音樂律動，營造祥和喜慶氛圍。雨滴映照在金蛇燈組上，讓整體視覺效果更添夢幻感。

瓊林展區則透過燈光藝術再現金門懷舊風情，設置撞球台、冰果室、理髮店等LED燈組，重現軍中樂園的記憶。此外，怡穀堂同步舉辦元宵書展，讓民眾在賞燈之餘，也能感受文學與歷史的魅力。

在小徑展區，互動燈組成為亮點，包含「心花怒放」裝置藝術、充滿童趣的蹺蹺板、深淵踩踏體驗區及「與球對話」等，營造火樹銀花的不夜城。現場特設拍照打卡區，讓遊客留下美好回憶，雖然細雨綿綿，仍有不少民眾撐著雨傘拍照留念。

除了精彩的燈光展演，元宵節的傳統活動「猜燈謎」亦是現場焦點，民眾只要答對燈謎，即有機會獲得精美3C家電獎品，吸引大批民眾搶答；活動現場還設有為期兩天的美食與文創市集，販售在地特色美食與手作商品，小丑魔術師亦穿梭其中，帶來趣味互動。