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2025台灣燈會今登場 民眾冒雨一睹主燈秀風采

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動，不過今天空不作美，下起雨來，但仍有不少民眾冒雨撐傘，只為一賭主燈點亮時的風采。記者季相儒／攝影
2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動，不過今天空不作美，下起雨來，但仍有不少民眾冒雨撐傘，只為一賭主燈點亮時的風采。記者季相儒／攝影

2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動，活動正式開始，賴清德總統也持棒球棒打擊出去，象徵今燈會正式開始，也為全台民眾祈福。不過今天空不作美，下起雨來，但仍有不少民眾冒雨撐傘，只為一睹主燈點亮時的風采，這次燈會整體展區將從高鐵A18站前廣場主燈區一路延續點亮至機捷A19站桃園燈區，活動日期於今起至23日，主燈展演秀於每日6點開始至晚上10時，每半個小時展演1次。

今晚雖飄著大雨也未見又圓又大月亮現蹤，不過仍有許多民眾撐傘穿雨衣，想要在第一時間看到主燈展演，不過雨一直下，現場場地積水，活動正式開始前的表演者也冒雨表演，讓不少民眾看了相當心疼。

賴清德、桃園市長張善政、交通部長陳世凱、觀光署長周永暉及環境部長彭啟明也一同在棒球上千名送上祝福。

今年主燈以抽象符號呈現，由知名藝術家李明道親自設計操刀，以「無限樂園」為名創作，呈現千變萬化及色彩豐富的視覺語言，搭配絢麗的聲光效果， 打造聽覺及視覺的饗宴，本次台灣燈會圍繞「光聚千塘串桃園LIGHT CONNECT ALL」的主軸，以桃園國門為基點，呈現「台灣走向世界、世界走進台灣」的生動故事。

桃園市長張善政表示，台灣燈會睽違9年又到桃園舉辦，在規畫時就在想要展現什麼樣的內容才能夠突顯桃園的特色，而觀光署也在想一樣的問題，用什麼樣的意象能夠突顯台灣的特色，雙方都選棒球。大家可能都還記得，去年中華隊在世界12強拿到冠軍，所以觀光署在主燈區，以一個本壘板及一壘、二壘、三壘方式呈現。

張說，桃園在隔壁A19展區，其中一個最重要的場地也就是桃園的青埔棒球場，裡面一個最大的展燈，就是一個超過10公尺的大棒球，旁邊用非常強的投射燈，投射出精心設計的印象，把這個棒球也在那邊突顯出來，回想去年，在這個世界12強的棒球比賽過程裡，全台灣的民眾，不分藍綠，一起為我們的棒球隊，中華隊加油，終於得到世界冠軍。期待今天開燈後，所有來參觀的好朋友都會體會到特色，並象徵燈會開始，也象徵今年年假過了，要開始打拼。

交通部長陳世凱表示，2025台灣燈會齊聚一堂共度元宵節，感謝籌備過程總統給予相當大支持，行政院給予幫忙，桃園市府團隊對於地方交通維護疏運付出努力，燈會2展區，市府於機捷A19站也有展區，讓遊客分流可以舒適賞燈，市府也提供在地美食小吃攤位，讓民眾可以享用桃園在地美食，感謝所有籌備第一線同仁，12天展期將展出，在全國鄉親朋友展出最好的燈會，一定讓大家覺得心裡值得。桃園的燈區離機場相當近，歡迎國際友人到桃園看看，蛇年主燈無限概念，希望大家在新的一年有無限的美好。

2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動，不過今天空不作美，下起雨來，但仍有不少民眾冒雨撐傘，只為一賭主燈點亮時的風采。記者季相儒／攝影
2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動，不過今天空不作美，下起雨來，但仍有不少民眾冒雨撐傘，只為一賭主燈點亮時的風采。記者季相儒／攝影
2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動，賴清德總統等（中）也在球上簽名送上祝福。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動，賴清德總統等（中）也在球上簽名送上祝福。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動，活動正式開始。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動，活動正式開始。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動，活動正式開始。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會睽違9年重返桃園舉辦，今元宵節舉行開幕式活動，活動正式開始。記者翁唯真／攝影

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