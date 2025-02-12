平溪金蛇、粉紅蛇雙主燈浪漫飛行 部分天燈在雨中未能升空
新北市平溪天燈節「十分場」今晚登場，因為再過2天就是西洋情人節，設計12呎粉紅蛇、金蛇組成心形的雙蛇主燈應景。新北市長侯友宜和來自日本的友人，各自在主燈上寫下願望後，雙蛇主燈與眾多民眾施放的天燈一起緩緩升空，浪漫滿分。
今年平溪天燈節和往年一樣，分兩場舉辦，2月8日和昨天分在平溪國中、十分廣場，集合民眾一起放天燈。今天是蛇年元宵，後天是西洋情人節，新北市政府觀光旅遊局以「金蛇傳愛 光耀新北」為十分場主題，設計12呎粉紅蛇與金蛇雙蛇主燈，為眾人獻上愛與祝福。
平溪天燈節十分場由十分國小樂齡學習中心，學員組成的「黑金歲月舞蹈團」，表演祈福天燈舞揭開序幕。今晚共分9波施放天燈，每波民眾進退場時，有安排節目串場，包括金蛇祥獅同獻瑞、電音三太子和歌手優客李林李驥、李雨涵和申力安。
侯友宜今晚與來自日本小美玉市、鳥取縣和三重縣等日方來賓，一同在雙蛇主燈題寫新年祝福。侯友宜題字「平溪燈起照人心，國泰人和萬事興」，表示只要「同心齊力，人和，一心一意，萬事興」，大家共同面對台灣所有的挑戰，大家加油。
雙蛇主燈設計概念是粉紅蛇、金蛇互擁，形成巨型愛心，祝福有情人終成眷屬。同場另有法國觀光團施放天燈，促成浪漫又具交流意義的天燈盛會。
十分地區今晚下雨，且雨勢不算小，民眾施放的天燈可能因為淋雨，部分未能順利升空，多數由工作人員抖掉「燃料」，留下天燈，但也有少部分天燈燒毀。
新北市觀光旅遊局表示，舉辦天燈節傳承文化，應與山林環境保護取得平衡，因此今年再次與新北市山岳協會合辦淨山活動。民眾除了來平溪放天燈祈福，也會以實際淨行動守護山林、認識自然生態。
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