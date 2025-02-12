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嘉義新港奉天宮媽祖元宵遶境 天公不作美神轎穿雨衣

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，鑾轎繞行新港街區祈福，鑼鼓喧天相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，鑾轎繞行新港街區祈福，鑼鼓喧天相當熱鬧。記者黃于凡／攝影

新港奉天宮天上聖母元宵遶境是嘉義縣定無形文化資產，今年恰逢4年一度7天6夜徒步遶境賜福，媽祖鑾轎昨晚回鑾入廟，今早起駕繞行新港街區祈福，天公不作美飄雨，廟方為神轎跟千里眼順風耳穿上雨衣，起駕前剛好雨勢停歇，鑼鼓喧天相當熱鬧。

媽祖鑾轎今天早上9點起駕遶境新港街面，由董事長何達煌扛著神轎出發，預計晚上入廟安座。副董事長林秀琴、立委王育敏、鄉長葉孟龍、議員陳文忠、議員黃啟豪、議員林岱杰、警察局長李權哲、民政處長楊健人等人焚香祭拜，隨著鑾轎一起出發。

廟方表示，元宵遶境儀式相當隆重，出巡前的半個月，廟方人員即張貼「香條」於鑾駕預定經過的街道，元宵節當天早上各轎班則將神轎抬到廟裡，進行「絞轎」（加緊束縛轎桿），時刻一到敲鐘擂鼓，宣讀「出巡文疏」，再將文疏放入天公爐焚燒，接著請媽祖入轎。

隨後各轎班會將各自所屬的媽祖神像，陸續請入轎，順序依次為六媽、五媽、三媽、二媽、四街祖媽、開台媽祖；在媽祖正式出巡前，分放3次紙炮，也稱「起馬炮」，在3號炮施放後，開台媽祖神轎會由何姓宗親扛至媽祖大樓戲台前「點戲」。

何達煌表示，新港奉天宮的廟地當時就是由何姓人家所捐地而建，所以延襲傳統，何姓宗親保有扛開台媽祖轎點戲殊榮。點戲完畢，神轎再折返奉天宮前，信徒沿中山路大排長龍，準備攢轎底祈平安，接著所有陣頭、隊伍正式出發繞境，場面盛大熱鬧。

媽祖鑾轎出廟遶行新港街區，沿途家家戶戶擺香案、燃放鞭炮、恭迎媽祖及諸聖神佛，相當熱鬧，神轎直到午夜前才會回到奉天宮廟前，這時所有神轎會在廟口行「犁轎」儀禮，對媽祖展示最高敬意，「三進三退」將氣氛推向最高潮，媽祖入廟安座後活動圓滿。

嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，奉天宮董事長何達煌（中）等人扶著鑾轎出發。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，奉天宮董事長何達煌（中）等人扶著鑾轎出發。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，鑾轎繞行新港街區祈福，鑼鼓喧天相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，鑾轎繞行新港街區祈福，鑼鼓喧天相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，鑾轎繞行新港街區祈福，鑼鼓喧天相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，鑾轎繞行新港街區祈福，鑼鼓喧天相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，起駕前天空飄著小雨，廟方為鑾轎、千里眼及順風耳穿雨衣。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，起駕前天空飄著小雨，廟方為鑾轎、千里眼及順風耳穿雨衣。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，起駕前天空飄著小雨，廟方為鑾轎、千里眼及順風耳穿雨衣。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，起駕前天空飄著小雨，廟方為鑾轎、千里眼及順風耳穿雨衣。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，起駕前天空飄著小雨，廟方為鑾轎、千里眼及順風耳穿雨衣。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今天盛大舉辦元宵遶境，起駕前天空飄著小雨，廟方為鑾轎、千里眼及順風耳穿雨衣。記者黃于凡／攝影

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