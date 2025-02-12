新北野柳元宵百年傳統神明淨港 結合愛心競標做公益

野柳神明淨港文化祭是每年新北市元宵節最受到矚目的宗教活動，延續百年「水裡去、火裡來」的傳統文化，吸引國內外勇士共同淨港。而今年活動由副市長劉和然主持，參拜祈福，更發放祝福「蛇麼都有、好運99」平安錢母，還有漁獲愛心拍賣，所得將全數捐贈新北市「好日子愛心大平台」，現場吸引眾多信眾不畏寒風共襄盛舉，熱鬧非凡。

新北市副市長劉和然指出，野柳神明淨港是新北市少數登入為民俗類的無形文化資產，也是百年傳統重要慶典，而在新北市的五大漁會中，野柳漁會提供很大的貢獻，透過一年一度的傳統盛會，要來淨港祈福，祈求漁季漁獲滿艙、漁船出入平安，為新北帶進更多的漁獲量，也將野柳漁貨的新鮮推廣讓全國的民眾知道。

今年淨港活動以展現蛇年風主題為造型，號召超過150位國內外勇士參與，全都要來感受台灣傳統文化。活動中還發放漁獲滿艙「千尾平安魚」及保安宮提供的「千碗平安湯圓」元宵，要讓民眾永保平安幸福。

野柳保安宮副主委張永耀提供超大尾的龍膽石斑進行愛心拍賣會，他也指出，神明淨港除了推廣傳統文化，更要推廣在地新鮮漁貨，這次拍賣所得更要全數捐給新北市『好日子愛心大平台』，照顧新北市需要扶助的人，讓大家來野柳祈福嘗鮮同時也做能愛心。