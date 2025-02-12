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元宵重頭戲吃飯擔雨中開動 上萬民眾冒雨享用美食

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林元宵節馬鳴山鎮安宮五府千歲吃飯擔活動今天下午在雨中開動。記者陳雅玲／攝影
雲林元宵節馬鳴山鎮安宮五府千歲吃飯擔活動今天下午在雨中開動。記者陳雅玲／攝影

全國元宵三大民俗廟會活動雲林縣馬鳴山五年千歲吃飯擔今天下午登場，輪值東勢鄉月眉村動員2千人，準備2800斗油飯、炒米粉、羊肉及烤鱷魚、烤乳豬等美食與民眾分享，現場雖雨勢不斷，仍不減上萬民眾熱情，很多人直接在會場大快朵頤。

馬鳴山鎮安宮主祀五年千歲十二王爺，每年元宵節都會出巡遶境5股14庄，祈求消災解厄，村民感念神恩準備飯擔供陣頭或隨香信眾吃平安，成為地方傳統，每年此時，外地遊子都會返鄉，比過年還熱鬧。

今年由東勢鄉月眉村輪值，全村2千人總動員以辦喜事心情籌備，準備2300斗油飯、炒米粉、殺豬宰羊，甚至有烤鱷魚等各種美食熱情招待。

今天下午雨勢不斷，但現場近萬民眾熱情不減，在縣長張麗善、鎮安宮主委章金樹、立委張嘉郡及劉建國、丁學忠、褒忠鄉長陳建名、東勢鄉長張健福等人的開動聲下，大家一起享用飯擔美食。

雲林元宵節馬鳴山鎮安宮五府千歲吃飯擔活動今天下午在雨中開動。記者陳雅玲／攝影
雲林元宵節馬鳴山鎮安宮五府千歲吃飯擔活動今天下午在雨中開動。記者陳雅玲／攝影
雲林元宵節馬鳴山鎮安宮五府千歲吃飯擔活動今天下午登場，縣長張麗善（左四）等人挑著飯擔進入會場。記者陳雅玲／攝影
雲林元宵節馬鳴山鎮安宮五府千歲吃飯擔活動今天下午登場，縣長張麗善（左四）等人挑著飯擔進入會場。記者陳雅玲／攝影
雲林元宵節馬鳴山鎮安宮五府千歲吃飯擔活動今天下午在雨中開動。記者陳雅玲／攝影
雲林元宵節馬鳴山鎮安宮五府千歲吃飯擔活動今天下午在雨中開動。記者陳雅玲／攝影

元宵 元宵節 油飯 鱷魚

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