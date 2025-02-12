野柳神明淨港 神轎「水裡來、火裡去」祈求豐收、平安

2025野柳神明淨港文化祭今天登場，神轎「水裡來、火裡去」，藉由繞海、跳港、過火祈福。會場也舉辦野柳漁獲愛心拍賣漁獲，所得捐助新北市「好日子愛心大平台」，照顧新北市需要扶助的人，讓大家在品嘗野柳海，又能奉獻愛心。

野柳神明淨港文化祭是新北元宵重要宗教慶典之一，今天上午8時在保安宮前由民俗表演拉開序幕，9點祈福儀式後，參與「淨海巡洋」的漁港出港，繞行港外內外水域後，返回碼頭，接著「漁獲滿艙」橋段登場，祈求新的一年豐收。

重頭戲神明淨港10點30分下水，8組勇士抬著神轎從保安宮前跳入港中，游向百餘公尺外的對岸碼頭。接著進行漁獲拍賣會，然後安排報名「Special Show 百人跳水」活動的100多名民眾，先後跳水祈福同樂。

新北副市長劉和然表示，野柳神明淨港是民俗類無形文化資產，也是在地百年慶典。今年淨港活動以展現蛇年風為主題，報名參加跳水的民眾中，還有來自美國、英國的朋友，前來感受台灣傳統文化。

活動過程中，還有發放保安宮錢母，保安宮另提供千碗平安湯圓，與民眾一起慶元宵。保安宮主委陳財祿說，相傳源清朝末年開漳聖王神像靈異顯現，在船難後降乩守護野柳漁港的平安，淨港習俗已傳承百餘年。

每年元宵節，信眾都會齊聚野柳保安宮，由男信徒扛著開漳聖王、媽祖、周倉將軍和土地公等8頂神轎跳入海中，象徵驅邪淨港。勇士帶著神轎泳渡野柳港上岸後，再依神明指示扛起神轎赤腳踏過撒上鹽與米的火堆，淨化身上的晦氣，祈求風調雨順，國泰民安。