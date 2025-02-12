台灣燈會主燈今開燈 中華電信連續27年贊助主燈

2025台灣燈會主燈於今（12）日正式於高鐵桃園站前「主燈展演場（A18展區）」開燈，中華電信連續27年贊助燈會主燈，董事長簡志誠親自出席贈燈儀式。

今年台灣燈會主燈主題為「無限樂園」，以現代抽象的無限符號為造型核心，結合球體與幾何元素，打造出充滿未來感的科技樂園意象，並結合歡樂桃園、強棒出擊、領航揚翼等特色，融入AI（人工智慧）技術與動作捕捉等創新科技，呈現千變萬化的視覺語言，展現永續發展的理念。

中華電信也在主燈旁以「永續精采 世代前行」為主題設攤。中華電信2024年參與桃園市復興區「泰舊換新 竹構未來」計畫，今年攤位便運用竹藝品展現生態永續，並於假日舉辦手作竹燈籠活動；呼應AI科技主燈，民眾可透過現場AI變臉遊戲，傳遞客製新年造型祝福親友，以及AI繪圖及創作有聲繪本，每天更有街頭藝人表演精彩魔術雜技。

中華電信攤位也設置為「Pokemon GO」遊戲之寶可補給站，訓練家只要到場出示遊戲畫面，即可獲得限量小禮。因應台灣燈會千萬人次到訪，中華電信表示，會動員上千人次維護通訊品質，讓消費者拍照打卡、直播分享、遊戲抓寶，都能享受最順暢、最穩定的行動網路。

「2025台灣燈會」開燈典禮與祈福儀式會在今晚7時登場，中華電信MOD與Hami Video將於下午4時30分起全程免費直播開幕典禮，無法親臨現場的民眾可鎖定中華電信MOD及Hami Video，欣賞主燈精采璀璨演出。