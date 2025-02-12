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新埔花燈踩街「會移動的花燈」 周日熱鬧登場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
邀請全國民眾來欣賞「會移動的花燈」，感受客家節慶的氣氛。記者郭政芬／攝影
邀請全國民眾來欣賞「會移動的花燈」，感受客家節慶的氣氛。記者郭政芬／攝影

新竹縣新埔鎮花燈踩街迎天穿系列活動將於2月15、16日熱鬧登場，今年以「創意、復古」為主題，規畫前夜祭音樂晚會、千人健走、親子DIY及重頭戲「萬人花燈踩街活動」，邀請全國民眾來欣賞「會移動的花燈」，感受客家節慶的氣氛。

新埔鎮公所獲縣府及爭取客委會補助辦理新竹縣「金蛇納福遊新埔‧花燈踩街迎天穿」蛇年燈會活動，結合傳統文化與創新藝術，特別邀請地景藝術家陳依慧，以「永續竹藝、蛇耀未來」為概念，運用在地竹材打造一系列令人驚豔的燈藝作品，展現竹編藝術與當代美學的完美結合。

本次燈會主要裝置藝術「爺蛇」於新埔鎮市場預定地展出，以蛇的蜿蜒姿態為靈感，透過精湛的竹編技藝塑造出流暢的身軀，象徵生命生生不息的力量。另有「柿柿如意」、「步步高升」及「竹新祈福」等裝置藝術，為新埔鎮上增添濃厚的年節氛圍，展期預計至4月7日。

 除了爺蛇裝置藝術展覽，新埔鎮公所將於2月15日晚間7點，在鎮公所3樓舉辦前夜祭音樂會，晚間 6點30分即開放民眾入場，入場送限量蛇年螢光棒500份。2月16日下午2點舉辦千人健走活動，前1200名報名者可獲得「納福小金蛇」紀念品，網路報名已額滿，活動當日將再開放300名現場報名。同時為了親子同樂也於藝文廣場辦理童玩彩繪DIY活動，會場周邊也設有超過百攤的傳統、文創市集，要讓民眾好吃、好看又好玩。

 新埔鎮長陳英樓表示，新埔鎮年度重頭戲「萬人花燈踩街活動」將於2月16日晚間6時登場，今年有別以往改採中正路、福德街環狀繞行，讓新埔街區歡樂整夜喜迎天穿，活動將由宋坤傳藝鼓陣震撼開場，有15座創意移動社區大型花燈、復古三輪車及6部人力黃包車重現，彷彿重回小時候的農村時光，還有許多精彩歌舞戲劇表演。

 新埔鎮公所表示，今年的花燈踩街活動有來自社區、社團、學校及宗廟等超過50支隊伍，本次遊行的移動花燈以創意與傳統復古交融，涵蓋「財運亨通」、「敲鑼打鼓」、「鳳梨迎春，蛇舞蓮花」、「吉蛇迎春慶豐年，天穿福滿客家園」、「達摩逛大街」及「舂柄除舊迎新年」等主題，寓意福氣綿延、生生不息。

今年的花燈踩街活動有來自社區、社團、學校及宗廟等超過50支隊伍。記者郭政芬／攝影
今年的花燈踩街活動有來自社區、社團、學校及宗廟等超過50支隊伍。記者郭政芬／攝影
今年以「創意、復古」為主題，規畫前夜祭音樂晚會、千人健走、親子DIY及重頭戲「萬人花燈踩街活動」。記者郭政芬／攝影
今年以「創意、復古」為主題，規畫前夜祭音樂晚會、千人健走、親子DIY及重頭戲「萬人花燈踩街活動」。記者郭政芬／攝影
新竹縣新埔鎮花燈踩街迎天穿系列活動將於2月15、16日熱鬧登場。記者郭政芬／攝影
新竹縣新埔鎮花燈踩街迎天穿系列活動將於2月15、16日熱鬧登場。記者郭政芬／攝影

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