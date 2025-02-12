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嘉義東石先天宮慶元宵 大龜王重達4萬1888台斤破紀錄

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石先天宮元宵重頭戲「求乞大龜王」，今年得主添加8000台斤還願，大龜王重達4萬1888台斤。圖／讀者提供
嘉義縣東石先天宮元宵重頭戲「求乞大龜王」，今年得主添加8000台斤還願，大龜王重達4萬1888台斤。圖／讀者提供

嘉義縣東石先天宮慶元宵，重頭戲「求乞大龜王」儀式，大龜王2月9日運至廟宇前廣場擺放，原重3萬3888台斤的大龜王由得主翊揚關係企業一次添加8000台斤還願，今年首破4萬台斤，重量高達4萬1888台斤，使用逾4萬台斤白米，是嘉義縣最大的米龜。

東石先天宮大龜王今年重達4萬1888台斤，包括4萬548台斤白米、220台斤美濃粄條、190台斤關廟麵、688台斤日式拉麵、168台斤鳳片、50台斤糖果、24台斤餅乾、6隻沙其馬龜、3兩黃金牌及3錢黃金龜，須出動聯結車才拖得動，再創先天宮最大米龜紀錄。

廟方指出，慶元宵活動從今天開始，共有99隻1錢小金龜讓民眾報名求乞，擲得3個聖筊即可求得，還有猜燈謎、擲砲台等傳統活動；農曆1月17日晚上求乞大龜王、二龜、三龜、四龜、五龜及六龜等米龜，還準備1兩重至6錢重共5隻大金龜讓民眾求乞。

先天宮副主委黃毓升說，傳統大龜王隔年還願時，會由得主再添加100台斤或500台斤，今年得主直接加8000台斤，讓大龜王重量衝上「4字頭」，非常罕見，去年大龜王得主為中埔鄉翊揚關係企業，從事交通相關工作，預計今年還會再繼續報名參加。

鄉長林俊雄說，東石先天宮慶元宵佳節，重頭戲為「求乞大龜王」儀式，農曆1月17日晚上7點開始求乞儀式，報名至當天下午5點；由於求得大龜王隔年還願需再添加重量，動輒超過百萬元的花費並非一般人能負擔，近年來多為企業負責人求乞，庇佑事業興旺，財源滾滾。

嘉義縣東石先天宮元宵重頭戲「求乞大龜王」，今年得主添加8000台斤還願，大龜王重達4萬1888台斤。圖／讀者提供
嘉義縣東石先天宮元宵重頭戲「求乞大龜王」，今年得主添加8000台斤還願，大龜王重達4萬1888台斤。圖／讀者提供
嘉義縣東石先天宮元宵重頭戲「求乞大龜王」，今年得主添加8000台斤還願，大龜王重達4萬1888台斤。圖／讀者提供
嘉義縣東石先天宮元宵重頭戲「求乞大龜王」，今年得主添加8000台斤還願，大龜王重達4萬1888台斤。圖／讀者提供
嘉義縣東石先天宮元宵重頭戲「求乞大龜王」，今年得主添加8000台斤還願，大龜王重達4萬1888台斤。圖／讀者提供
嘉義縣東石先天宮元宵重頭戲「求乞大龜王」，今年得主添加8000台斤還願，大龜王重達4萬1888台斤。圖／讀者提供
嘉義縣東石先天宮元宵重頭戲「求乞大龜王」，今年得主添加8000台斤還願，大龜王重達4萬1888台斤。圖／讀者提供
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