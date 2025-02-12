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元宵節再現百年古禮「鞭春牛勸勤儀式」 嘉市大天宮迎春禮祭典
今天元宵節下午，嘉義市大天宮舉行「祭芒神、鞭春牛勸勤儀式」，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠與大天宮董事長鄭明山及董監事、議員等，舉行隆重三獻祭典，祈求國泰民安、風調雨順，接著林瑞彥遵行古禮，主行鞭春牛勸勤。
來賓及信眾共同見證恢復中斷百年的「迎春禮祭典」，藉由鞭春牛搭配12句吉祥話語，勸戒民眾春節假期結束，每個人都必須收心回到各自工作崗位上，是流傳已久富含教育意義宗教活動。
大天宮為恢復迎春古禮，多年籌畫透過產官學研擬，恢復中斷百年「嘉邑祀典大天宮乙巳年迎春平安祭典」活動，過年先由市長黃敏惠代表「祭天祈福儀式」，為「春牛、芒神開光點睛」等儀式。
林瑞彥今天再代表市長到大天宮，參與「鞭春牛勸勤儀式」，儀式象徵農耕開始，農民相信透過鞭打春牛驅散懶惰，為新年開啟豐收契機，為市民祈福，新年風調雨順、五穀豐登。
這項傳統宗教儀式記載在「諸羅縣志」，成為嘉義代表性春耕信仰活動，日治時期中斷百年。今年再次恢復傳統祭典，讓後人見證珍貴的宗教民俗文化。
民政處說，大天宮為前清官廟嘉邑先農壇，創建於清雍正9年（西元1731年），為知縣馮盡善受清廷頒佈「農耤令」設立，每年先農壇由地方官員舉行「耕耤 (ㄐㄧˊ)禮」，勸告農民年節將至，必須開始勤奮耕作。
主要祭祀「先農、土地神與勾芒」，並以土塑春牛，進行鞭春牛，藉鞭打春牛喚起放年假消沉與慵懶精神，鞭春牛儀式後，農民相信泥春牛土能保佑農作物豐碩，會將春牛泥土撿回加入農田，形成「搶春牛」風潮，因每年辦鞭春牛勸勤，諸羅縣志記載，大天宮所在區域附近舊時稱「春牛埔」或「春圃」，日治時期祭典因政局更迭失傳，中斷百年。
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