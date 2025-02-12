屏東燈節閉幕秀 傳統戲曲結合科技大戲2/15登場

屏東燈節將劃下句點，推出結合傳統戲曲、流行音樂與科技的閉幕大戲「天地訣」。演出卡司包含歌仔戲天王唐美雲、金曲歌后黃妃、舞思愛等人，15日晚間7時縣民公園登場。

屏東縣長周春米表示，自2022年屏東燈節開辦以來，每年皆委託專業團隊製作屏東專屬故事戲劇，已成為民眾引頸期盼的年度演出。今年閉幕大戲「天地訣」邀請國寶級歌仔戲天王唐美雲、2名金曲歌后黃妃、舞思愛以及人氣團體草屯囝仔攜手演出，還有屏東排灣族戲劇新星何海翔、獲獎無數的明正國中舞蹈班等陣容，打造傳統與流行音樂的大型實景光影劇場。

屏東縣政府傳播暨國際事務處新聞稿表示，「天地訣」以屏東山海為背景，講述跨越天地的愛情故事，帶領觀眾感受屏東飽滿文化底蘊，唐美雲將以少見女裝扮相登場。除了有華麗卡司外，製作團隊更是實力堅強，由國內知名編舞家李冀禹擔任總導演，傳藝金曲獎得主郭珍妤操刀音樂設計，影像則由劇場設計師楊博倫策劃，共同率領台灣頂級軟硬體團隊擔綱製作。

傳播處表示，屏東燈節4大燈區含屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村與客家燈區，為期37天燈節將於2月16日落幕，邀請民眾把握賞燈機會。縣府規劃接駁服務，行駛時間為下午5時至晚間10時，更多活動資訊可至2025屏東燈節官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptlf）或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書（https://www.facebook.com/pingtungamazing?locale=zh_TW）查詢。