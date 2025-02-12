台東元宵炸寒單 綠營2立委體驗家將臉譜

台東元宵節炸寒單爺、神明遶境活動今天登場，不僅75支宮廟隊伍遶行市區，還有近30場次的肉身炸寒單，民進黨立委莊瑞雄繼昨天上轎體驗炮洗後，今天再次應景體驗家將臉譜，陪同的自家立委陳瑩也現身，兩人對於是否參加2026縣長選舉，一口同聲說努力做好服務，順其自然。

莊瑞雄說，台東縣長人選，之前派男生都選不好，也許換個性別，且具原民身分會有好的結果，所以他鼓勵陳瑩競選縣長，自己會繼續努力服務鄉親。陳瑩則順勢接招說現階段做好服務分內工作才是她的首要工作，畢竟黨內優秀人才多，距離選舉還很長一段時間，如何符合民眾期待，她會努力朝這方向前進。

今天台東元宵節神明遶境及炮炸寒單爺今起一連兩天開炸，外傳莊瑞雄及陳瑩將代表綠營參選2026縣長寶座的兩人，這幾天也積極出席各項活動，莊甚至昨天身著西裝，親自體驗肉身炮炸寒單爺的傳統民俗活動，接受鞭炮洗禮讓他畢生難忘。兩人今天再次參與活動，並應景體驗家將臉譜。

神明遶境祈福活動，共76間廟宇、團體參加，並於近中午舉行遶境隊伍出發開鑼典禮，開啟元宵遶境的序幕，為今年台東最熱鬧的宗教盛事獻上祝福，此外南京市民廣場舉辦靜態展覽，現場邀請藺草工藝師鄭梅玉，教導民眾編織眼鏡蛇手環，並展出耗時半年創造而成的炮炸寒單爺作品。