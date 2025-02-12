屏東燈節周六閉幕 「天地訣」戲曲結合科技打造跨界大秀

屏東燈節本月16日星期日劃下句點，四大燈區逾50組燈飾廣受好評，閉幕大戲「天地訣」2月15日晚間7點在縣民公園登場，演出卡司包括唐美雲、黃妃、舞思愛、草屯囝仔及在地團隊等，運用傳統戲曲、流行音樂與科技影像，打造專屬屏東跨界大秀。

縣長周春米說，2022年屏東燈節開辦以來，每年皆委託專業團隊製作專屬屏東故事戲劇，已成為民眾引頸期盼的年度演出。今年閉幕大戲「天地訣」邀請國寶級歌仔戲天王唐美雲、兩位金曲歌后黃妃、舞思愛以及人氣團體草屯囝仔攜手演出，還有屏東排灣族戲劇新星何海翔、獲獎無數的明正國中舞蹈班等陣容，打造傳統與流行音樂的大型實景光影劇場。

縣府傳播暨國際事務處表示，「天地訣」以屏東的山海為背景，講述跨越天地的愛情故事，帶領觀眾感受屏東飽滿的文化底蘊，本次演出唐美雲以少見的女裝扮相登場。製作團隊實力堅強，由國內知名編舞家李冀禹擔任總導演，傳藝金曲獎得主郭珍妤操刀音樂設計，影像由劇場設計師楊博倫策畫，率領台灣頂級軟硬體團隊擔綱製作。