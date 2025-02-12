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元宵吃完湯圓好運到…財神爺點名「四生肖」財源滾滾要守住

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為元宵節吃湯圓示意圖。圖／AI生成
圖為元宵節吃湯圓示意圖。圖／AI生成

元宵節過完，農曆新年也就過完了。搜狐網分享，「元宵節開始，好運迎福氣，被財神爺點名的4大生肖」，快看看誰是幸運兒，準備迎接滿滿好運與福氣。

生肖龍

自古以來，龍就被視為祥瑞的象徵。生肖龍具有領袖氣質和才能，元宵節開始，龍運勢飛龍在天，事業上有貴人相助，也能抓住機會。龍正財偏財都很可觀，獎金和投資回報都豐碩，財源滾滾而來，記得要低調才能讓好運常相伴。

生肖馬

馬代表勇往直前的精神。生肖馬充滿活力，積極向上，總以熱情面對生活和工作。元宵節開始，馬運勢不可擋，職場上可能迎來升職加薪的機會。財運上，偏財運不錯，可能會有意外財。不過，要記得「欲速則不達」，富貴要穩中求才能守住。

生肖雞

雞代表著勤奮和守時。生肖雞勤奮努力，認真負責。元宵節開始，雞的好運接踵而至，事業上會有新項目等待他們，財運方面，正財穩定增長，只要努力打拚，收入就會增加。記得合理規劃和管理資金，長期累積財富。

生肖豬

豬象徵福氣和財富。生肖豬性格溫和又善良，人緣極佳。元宵節開始，豬的運勢飛升，工作壓力和阻礙迎刃而解，與同事合作愉快。正財偏財皆佳，可能獲得意外之財。但要警惕，不能懈怠和怠惰，福氣和財運才能長久不衰。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

元宵節 加薪 生肖 財神 財運

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