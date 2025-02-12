一吃湯圓就「食積」？ 中醫師：按壓3穴位緩解腸胃不適

今天是元宵節，當熱呼呼的元宵或湯圓端上桌，讓人不禁食指大動。中醫師表示，湯圓及元宵的原料皆為糯米粉，攝取過量容易造成腸胃不適，可按壓「陰陵泉穴」、「腹結穴」、「地機穴」，也可以喝洛神消化茶，幫助緩解腸胃不適等症狀。

元宵節又稱「上元」，吃元宵源自於宋朝，古時候意指今年開始有好兆頭，因此每戶人家都會闔家團聚煮元宵，象徵家人團圓幸福，也祈求今年有豐沛的收穫。

中醫師劉宗昇指出，湯圓是將糯米粉摻水濕軟後，揉糰裹進甜或鹹的內餡，再將它搓揉成圓形；元宵的製作方法較費工，通常是將花生、芝麻、棗泥等甜餡料切塊後，放上舖有乾糯米粉的竹篩，由師傅使力搖動、反覆噴水，讓甜餡裹上一層圓圓的糯米外衣而成。

不過，由於湯圓及元宵的原料皆為糯米粉，攝取過量容易造成消化不良，即中醫所謂的「食積」，包括腹脹、胸悶、食慾不振、噁心嘔吐、腹痛、腹瀉、便秘、胃酸過多等症狀。

劉宗昇表示，以中醫的觀點，胃主要負責「受納」及「腐熟水穀」，「受納」是指接受和容納、「腐熟」則指食物經過胃的初步消化形成食糜，因此胃有「水穀氣血之海」的稱呼。

至於消化不良與脾胃功能、食量、進食速度有關，但如果脾胃虛弱，胃的腐熟水榖和脾的運化功能不佳，即使食量正常，也會產生食積。

劉宗昇指出，平時消化功能正常的人，因為某個時期突然攝取過多食物、水分，或進食過快、沒有細嚼慢嚥，就容易產生食積，「好比道路固定的通車量，突然大量湧入返鄉車潮後，會造成大塞車的狀況。」

另外，劉宗昇說，有些人會因為「特定的食物」而產生消化不良，常見於湯圓、年糕、米糕、飯糰、麻糬、粽子等糯米製品，還有玉米、麵粉發酵製品、肉類、甜食及其他油膩或寒涼食物。

劉宗昇表示，民眾可每天至少按壓1至2次位於下肢與下腹部的「陰陵泉穴」、「腹結穴」、「地機穴」，每次達5至10分鐘直至有酸痛感，才能達到效果，或以烏梅、洛神花、荷葉等材料自製「洛神消化茶」，也有助於緩解消化不良的相關症狀。

一、陰陵泉穴

1. 位置：小腿肚近大腿交界處側邊，往前約一指寬的凹陷處。

2.功效：有消除脾濕、健脾理氣的功用，也可緩解腹脹、水腫、腹瀉等症狀。

二、腹結穴

1. 位置：下腹部，肚臍旁開，距前正中線4寸處。

2.功效：此穴為腹氣所結聚處，有調氣理腸的功效，可緩解胃腸脹氣、消化不良、便秘等。

三、地機穴

1.位置：在陰陵泉穴位置與內踝尖連線上。以側坐或仰臥姿勢，從陰陵泉穴往下4橫指，在脛骨內側緣處。

2.功效：按摩此穴位可暢通脾經的氣血，改善腹脹、腹痛等脾胃疾病。

四、洛神消化茶

1.材料：烏梅20公克，洛神花 20公克，荷葉10克，冰糖適量、水1200公克。

2.製作方法：將水、烏梅、洛神花、荷葉放入鍋中，煮滾25分鐘，放涼後即可飲用，但空腹時勿大量飲用，孕婦及哺乳期婦女則不宜飲用，以免身體不適。